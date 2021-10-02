СМИ: Эмма Уотсон сблизилась с сыном скандального бизнес-магната Филипа Грина

Вадим Карасев

В личной жизни 31-летней Эммы Уотсон, известной своими многочисленными романами, кажется, снова наметились перемены. Еще летом инсайдеры утверждали, что звезда фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере по уши влюблена в 31-летнего калифорнийского бизнесмена Лео Робинтона. Однако незаметно для прессы эти отношения актрисы подошли к концу, и она уже сблизилась с новым ухажером — 28-летним сыном бывшего владельца обанкротившейся в 2020 году компании Topshop Филипа Грина, Брендоном. Сейчас состояние семьи Грина оценивается в 2,3 миллиарда долларов.





Эмма Уотсон

За последний месяц пара несколько раз попадала в объективы репортеров: последний раз фотографы запечатлели, как Эмма и Брендон вместе высаживаются из вертолета в Баттерси в Южном Лондоне. Наряду с этим в прессе появляются комментарии людей из близкого окружения актрисы, которые утверждают, что сын бизнес-магната уже несколько месяцев ухаживает за Эммой, а она с удовольствием принимает его знаки внимания.

Все лето Брендон ухаживал за Эммой. Он ей нравится, но пока она пытается держать все в секрете, потому что никто не знает, что они с Лео расстались. Эмма и Брендон проводят много времени вместе. Он по-настоящему добр к ней, и она наслаждается его обществом. Удивительно, что никто не раскусил их раньше. Брендон и Лео внешне очень похожи. У Эммы определенно есть свой типаж,

— рассказала порталу Daily Mail подруга Уотсон.





Брендон Грин с матерью Тиной

При этом инсайдеры утверждают, что близкие друзья Эммы удивлены ее новыми отношениями, потому что считают, что Эмма и Брендон друг другу не подходят. В прошлом за Грином ходила слава завсегдатая всех звездных вечеринок, а его отец Филипп несколько лет назад угодил в секс-скандал. В 2018 году на британского миллиардера посыпались обвинения в сексуальных домогательствах, которые он, к слову, до последнего отрицал.

Брендон Грин и его сестра Хлоя, известная своим романом с "самым красивым преступником в мире" Джереми Миксом, с детства привыкли к роскоши. Брендон учился в престижной школе в Монако, где находился под круглосуточным надзором учителей и охраны. Летние каникулы семья обычно проводила на фешенебельных курортах Средиземноморья.





Тина, Филип, Брендон и Хлоя Грин с Бейонсе

После окончания школы Брендон, как и его отец, не стал поступать в университет, а отправился набираться опыта по ведению бизнеса в офис компании своего отца Topshop. По информации из профиля Грина на LinkedIn, он с 2014 года занимает должность исполнительного директора по вопросам цифровой информации и технологий в компании своего отца Arcadia.





Хлоя, Филип и Брендон Грин

В светских кругах за Брендоном Грином ходит слава завидного жениха. В прошлом он несколько лет встречался с белорусской топ-моделью Мариной Линчук. В прессе даже ходили слухи, что в 2019 году Марина родила дочь от Брендона, однако вскоре выяснилось, что ее отцом является другой человек, с которым модель начала встречаться после расставания с Грином.





Марина Линчук и Брендон Грин

Предыдущие отношения Эммы Уотсон с бизнесменом Лео Робинтоном длились около двух лет. В прессе даже ходили слухи, что пара обручилась, однако сама актриса утверждала, что это не более чем выдумки журналистов.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер VickiVale.





Яна Марковская