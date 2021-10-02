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Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых москвичей

Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых москвичей

В Москве открылось еще 9 городских клубов "Мой социальный центр" для москвичей старшего поколения, передает mos.ru. Мэр Сергей Собянин принял участие в открытии такого центра в Братееве на Алма-Атинской улице.

В таких клубах есть приветственная зона, актовые, тренажерные, спортивные залы, медиа-, шумная и тихая гостиные, творческие мастерские, кулинарные студии, кафе. 


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"Эти пространства — специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения. Думали, как преобразовать социальные центры, чтобы в них можно было пообщаться, отдохнуть, научиться чему-то новому", — прокомментировал проект градоначальник.

Клубы работают с 10:00 до 21:00, все услуги предоставляются бесплатно. На сегодняшний день открыт 21 центр в районах Алексеевский, Бибирево, Бирюлево Западное, Братеево (два клуба), Выхино-Жулебино, Котловка, Ломоносовский, Марьина Роща, Митино, Некрасовка, Преображенское, Северный, Сокольники, Таганский, Чертаново Северное, Южное Бутово, Южное Тушино, а также в городе Московском, поселении Щаповском и поселке Киевском. Со дня открытия их гостями стали уже 350 тысяч москвичей.

"До конца года расширим сеть "Моих социальных центров", их будет более 30, в том числе в Новофедоровском и Троицке. Приглашаю москвичей 55+. Знайте, что в Москве есть место, где вас всегда ждут и примут тепло. Главное, берегите себя, не болейте!" — отметил Собянин.


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По материалам: uposters.ru

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