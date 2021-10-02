Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за Саакашвили

Вадим Карасев

Один человек не сумеет испортить дружеские отношения между Украиной и Грузией. Об этом заявил парламента Грузии Каха Кучава, комментируя арест Михаила Саакашвили.

"Один человек не сможет подорвать братскую дружбу между Украиной и Грузией, которая выдержала даже чуму...", - цитирует депутата Interpressnews.

Саакашвили был задержан накануне, после того как вернулся на родину и записал два видео из Батуми с призывом к оппозиции идти маршем на Тбилиси. Кучава напомнил, что Саакашвили - гражданин Украины, и его попытка вмешаться в выборы, которые состоятся 2 октября, нарушает конституцию Грузии.

"Я надеюсь, что вчерашний арест их лидера (партии "Национальное движение" - прим.), который был основным организатором митингов 3 октября, а не победы на выборах, станет хорошим примером для других, чтобы воздерживаться от любых провокаций", - добавил спикер парламента Грузии.

Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку.