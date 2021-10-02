Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве

Вадим Карасев

Дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах в Москве прошло без нарушений — к такому выводу пришла техническая группа, которую организовали по просьбе КПРФ с участием независимых экспертов.

Как сообщается на сайте Общественной палаты Москвы, в состав группы вошли координатор движения-иноагента "Голос" Григорий Мельконьянц, электоральный эксперт Дмитрий Нестеров, IT-специалисты Дмитрий Кузнецов, Евгений Федин и Александр Хованской. Они проанализировали базу данных, в которую попадали все транзакции.

"Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчета голосов. Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейн, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и убедиться в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными", — пояснили общественники.

По итогам анализа никаких вмешательств в базу выявлено не было. Более того, тезисы о "подозрительных" графиках легко объясняются внешними факторами — например, временем проведения информационных рассылок. Выдвинутые ранее версии о возможных нарушениях не подтвердились.

Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве с 17 по 19 сентября. Помимо парламентариев Госдумы, жители столицы довыбирали депутатов Мосгордумы и избрали Совет депутатов муниципального округа Щукино.