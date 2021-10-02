Трамп попросил временно вернуть ему учётную запись в Twitter до решения суда

16:59 Автор: Иван Рощепий

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». Затем Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям экс-президента на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения главы государства к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

Бывший глава Белого дома направил запрос федеральному судье с просьбой временно восстановить его аккаунт в пятницу поздно вечером. В нём Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе. Он также напомнил, что когда занимал должность президента США, соцсеть безосновательно подвергала его аккаунт цензуре, помечая его посты как «информацию, вводящую в заблуждение» или указывая, что они якобы нарушают правила компании.

Twitter комментировать заявление политика не стал.

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