Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Трамп попросил временно вернуть ему учётную запись в Twitter до решения суда

Трамп попросил временно вернуть ему учётную запись в Twitter до решения суда

Трамп попросил временно вернуть ему учётную запись в Twitter до решения суда

16:59  Автор: Иван Рощепий



Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». Затем Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям экс-президента на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения главы государства к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

Бывший глава Белого дома направил запрос федеральному судье с просьбой временно восстановить его аккаунт в пятницу поздно вечером. В нём Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе. Он также напомнил, что когда занимал должность президента США, соцсеть безосновательно подвергала его аккаунт цензуре, помечая его посты как «информацию, вводящую в заблуждение» или указывая, что они якобы нарушают правила компании.

Twitter комментировать заявление политика не стал.

 

552
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
В Чехии призвали Европу объявить России газовую войну
В Чехии призвали Европу объявить России газовую войну
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского газа
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского
Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на съемках которого познакомились их родители
Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на
Узбекистан захотел использовать российскую землю для своих сельхознужд
Узбекистан захотел использовать российскую землю для своих сельхознужд
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от COVID-19
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от
Кампанию "Единой России" в интернете признали "Открытием года"
Кампанию "Единой России" в интернете признали
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий
Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий
Бьюти-новинки осени: кремы, патчи, маски, бомбочки для ванны — для лица, тела и души
Бьюти-новинки осени: кремы, патчи, маски, бомбочки для ванны — для
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 октября 2021 года

Топ на сегодня

В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют архивные фото
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют

Еще по теме

Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда
Аккаунт Трампа в Twitter отключили на несколько минут
Twitter временно заблокировал аккаунт своего руководителя
Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter