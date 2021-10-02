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Уровень безработицы в августе достиг минимума с 2019 года

Уровень безработицы в августе достиг минимума с 2019 года

00:27  Автор: Жанна Звягина



Уровень безработицы в России в августе снизился на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, достигнув 4,4%, что является минимальным значением с августа 2019 года, сообщает в пятницу Федеральная служба государственной статистики.

В августе как безработные классифицировались 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.

В июне 2019 года уровень безработицы в России фиксировался на уровне 4,4%, затем в августе того же года он снизился до исторического минимума в 4,3%.

Резкий рост безработицы в стране на фоне пандемии коронавируса произошел в апреле 2020 года — показатель за месяц подскочил на 1,1% — до 5,8%. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%.

Федеральная служба государственной статистики при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждается в работе, ищет ее и готов к ней приступить.

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15 сентября вступило в силу постановление правительства о праве россиян, проходящих профессиональное обучение от биржи труда, на получение пособия по безработице. Кроме того, срок принятия решения о направлении гражданина на прохождение профобучения сократилось с 15 до 7 рабочих дней. 



#безработица


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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