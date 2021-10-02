Узбекистан захотел использовать российскую землю для своих сельхознужд

Вадим Карасев

Министерство сельского хозяйства Узбекистана обсуждает с российскими коллегами возможность использования сельскохозяйственных земель в РФ с целью выращивать агрокультуры для внутреннего потребления, передает "Интерфакс".

Как отмечает пресс-служба узбекского ведомства, министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин обсудили на онлайн-встрече вопрос предоставления узбекским предприятиям земель в России для выращивания нескольких видов агрокультур.

"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - приводит пресс-служба слова Ходжаева.

Уточняется, что в первую очередь рассматривается выращивание культур, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, это масличные культуры, соя, пшеница. В ближайшие годы узбекская сторона хотела бы расширить возделываемые площади до 300-500 тыс. гектаров, а в более далекой перспективе — до 1 млн.

По словам Левина, в России имеется порядка 8-13 млн гектаров земли для сельхознужд, а предварительную заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном уже выразили власти 23 регионов РФ. Детали совместного проекта стороны договорились обсудить в ходе визита в РФ узбекской рабочей группы, он запланирован на октябрь.