В Чехии призвали Европу объявить России газовую войну

Вадим Карасев

Европа, вместо того чтобы церемониться с Россией, должна объявить ей газовую войну, заявил в беседе с "Радиожурналом" специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Таким образом европейские страны продемонстрируют Москве свою жесткую позицию по газовому вопросу на фоне рекордного роста цен.

"Вообще надо проявлять больше жесткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Наша ошибка в том, что мы до сих пор слишком церемонились с русскими, норвежцами, алжирцами. Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству", - сказал дипломат.

По его словам, Европа остается крупнейшим покупателем российского газа и может создать России проблемы на рынке. Причиной газового кризиса Бартушка считает неготовность стран-поставщиков к новой политике Европы, которая пытается сократить свою зависимость от нефти и газа путем перехода на зеленую энергетику.

Как писал Ruposters, накануне цены на газ в Европе установили новый рекорд. Стоимость тысячи кубометров почти достигла $1200.