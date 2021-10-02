Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования

В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования

Полиция Черногории по запросу российского бюро Интерпола арестовала бывшего главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления черногорской полиции.

"Лишен свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением", — говорится в заявлении.

По данным черногорского издания Vijesti, Чуян был задержан в Тивате после нескольких недель розыска. Высокий суд Подгорицы поместил задержанного под экстрадиционный арест. Экс-чиновник подозревается в получении незаконной прибыли в виде взяток в размере 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.

Как писал Ruposters, Чуян был объявлен в международный розыск в конце 2018 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва платьев: Джерри Холл против Ирины Шейк
Битва платьев: Джерри Холл против Ирины Шейк
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию
Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию
Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза
Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых москвичей
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют архивные фото
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню. Теперь у нее семеро детей
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню. Теперь
Повседневные обряды, которые сделают каждый день счастливым
Повседневные обряды, которые сделают каждый день счастливым
Пользователям из Белоруссии запретили покупать игры Epic Games
Пользователям из Белоруссии запретили покупать игры Epic Games
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве
Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на

Топ на сегодня

Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в обсуждении вопросов капремонта школ
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса

Еще по теме

Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск
Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования
Медведев освободил Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования
Бывшего топ-менеджера Российской федерации баскетбола экстрадируют из Черногории