В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования

Вадим Карасев

Полиция Черногории по запросу российского бюро Интерпола арестовала бывшего главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления черногорской полиции.

"Лишен свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением", — говорится в заявлении.



По данным черногорского издания Vijesti, Чуян был задержан в Тивате после нескольких недель розыска. Высокий суд Подгорицы поместил задержанного под экстрадиционный арест. Экс-чиновник подозревается в получении незаконной прибыли в виде взяток в размере 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.

Как писал Ruposters, Чуян был объявлен в международный розыск в конце 2018 года.