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В действиях Саакашвили нашли "русский след"

В действиях Саакашвили нашли "русский след"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать "русское дело", считает лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Политик убежден, что Саакашвили подыгрывал России еще тогда, когда был президентом Грузии.

"Он передал России 20% территорий Грузии, стратегические, экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело", - заявил Кобахидзе.

Саакашвили был задержан накануне, после того как вернулся на родину и записал два видео из Батуми с призывом к оппозиции идти маршем на Тбилиси. Спикер парламента Грузии Каха Кучава напомнил, что политик, имеющий украинское гражданство, таким образом нарушил конституцию Грузии, запрещающую вмешательство иностранцев в выборы, которые намечены на 2 октября. В то же время парламентарий убежден, что Саакашвили не удастся испортить отношения Тбилиси и Киева.

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По материалам: uposters.ru

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