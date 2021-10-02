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В Китае подсчитали количество заповедников и панд

В Китае подсчитали количество заповедников и панд

12:42  Автор: Иван Антонов, Пекин



На открывшейся в Пекине выставке по биоразнообразию китайские власти рассказали о работе по сохранению окружающей природы и её результатах, сообщает портал «Цзинцзи жибао».

Китай является одной из богатейших стран на планете с точки зрения биоразнообразия. На данный момент в КНР насчитывается почти 128 тысяч биологических видов и подвидов, подсчитали организаторы выставки.

Для охраны окружающей среды в Китае реализуется программа по увеличению парков и лесов. В настоящее время количество разного рода природоохранных зон в КНР превысило 10000 тысяч, что составляет около 18 процентов от китайской территории. Кроме этого, в стране завершено строительство 10 общенациональных природоохранных зон, говорится в материале.

Особый природоохранный режим действует в приоритетных зонах Китай. К ним отнесены горные районы, в том числе Гималаи, бассейны рек Янцзы и Хуанхэ, отмечает ресурс.

Благодаря реализуемой в Китае программе по сохранению биоразнообразия достигнуты конкретные успехи. Так, увеличивается количество живущих в дикой природе панд. Их число на данный момент составляет 1864 штуки, уточняют организаторы выставки. Восстанавливается поголовье азиатских слонов, количество которых со 180 выросло до 300.



#Китай


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По материалам: pnp.ru

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