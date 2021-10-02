Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:39  Автор: Залина Бут



В России за сутки выявлено 25 219 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 219 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 138 (8,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028.



#коронавирус


67
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию
Родители студентов очного отделения могут получать повышенную
Более половины отдыхающих остались недовольны сервисом на отечественных курортах
Более половины отдыхающих остались недовольны сервисом на
Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже
Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Битва платьев: Джерри Холл против Ирины Шейк
Битва платьев: Джерри Холл против Ирины Шейк
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию
Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию
Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза
Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых москвичей
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют архивные фото
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню. Теперь у нее семеро детей
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню. Теперь

Топ на сегодня

Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в обсуждении вопросов капремонта школ
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании организации питания школьников
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании

Еще по теме

В России выявили 4945 новых случаев коронавируса
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9694 заразившихся COVID-19
В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса