В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:39 Автор: Залина Бут

В России за сутки выявлено 25 219 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 219 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 138 (8,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028.

#коронавирус

67