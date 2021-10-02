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В России запустят систему финансирования «зелёных» проектов

В России запустят систему финансирования «зелёных» проектов

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Светлана Заверняева



«Зелёные» проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. В то же время они не должны противоречить российским приоритетам в экологической сфере. Постановление кабмина, где прописаны критерии отбора проектов, которые могут получить льготное финансирование, вступает в силу 2 октября.

В России готовится к запуску Национальная система финансирования «зелёных» проектов, которая позволит сформировать экономические стимулы для перехода предприятий на передовые экологические стандарты. Постановление устанавливает критерии проектов, на реализацию которых государство выделит льготное финансирование через специальные облигации или займы.

Как следует из документа, «зелёные» проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. Уточняется, что к адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются. При этом проекты не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.

Технологии на страже климата


Переход на передовые экологические стандарты может быть реализован в таких сферах, как обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, а также сохранение биоразнообразия и окружающей среды.

Для каждого направления разработаны качественные и количественные критерии. Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны приводить к образованию микропластика, а новым системам уличного освещения полагается потреблять на 20 процентов меньше электроэнергии, чем их аналогам.

Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений. Это — инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. При оценке этих проектов будут учитывать нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, а также применение технологий улавливания и хранения парниковых газов.

Законы, вступающие в силу 2 октября


Постановлением также утверждаются требования к системе оценки проектов устойчивого развития.

Напомним, в России с 2014 года работает программа поддержки «зелёной» энергетики. Компании, инвестирующие в возобновляемые источники энергии, возвращают расходы на строительство электростанций за счёт повышенных платежей потребителей по договорам поставки мощности.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#энергетика #сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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