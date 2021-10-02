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Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Вузы смогут проводить итоговую аттестацию дистанционно

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Светлана Заверняева



Организации высшего образования в 2021/2022 учебном году смогут проводить в дистанционном формате с помощью биометрии не только промежуточную, но и итоговую аттестацию. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 2 октября.

Как следует из документа, госэкзамены в дистанционном формате смогут сдать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Итоговую аттестацию будут проводить с помощью Единой биометрической системы, которая обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

В Минцифры рассказали, как будут использовать биометрию при приёме экзаменов


Студентам необходимо зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру биопрокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Чтобы получить допуск к дистанционным экзаменам, студенты должны сдать биометрические данные — изображение лица и запись голоса — в Единую биометрическую систему. Им также нужно иметь подтверждённую учётную запись на госуслугах. Эти сведения по защищенным каналам передаются в вуз. После идентификации студента он допускается до экзамена.

Законы, вступающие в силу 2 октября


Напомним, ранее в России провели эксперимент по использованию биометрии во время летней студенческой сессии. В нём приняли участи семь университетов: МГТУ им. Баумана, МИРЭА, НИТУ МИСиС, РУДН, МИИГАиК, ГУУ и РЭУ им. Плеханова.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#вузы #образование #интернет


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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