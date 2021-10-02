Захарова: Россия исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться

17:42 Автор: Иван Рощепий

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно о задержании в Минске журналиста издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадия Можейко. 1 октября в его квартире по месту жительства сотрудники КГБ провели обыск. По словам родных, в постановлении были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Со среды доступ к сайту газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» заблокирован.

Журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Можейко задержали

«Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — написала Захарова в своём Telegram-канал.

Она добавила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

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