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Журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Можейко задержали

Журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Можейко задержали

14:45  Автор: Иван Рощепий



Журналист издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадий Можейко находится в изоляторе в Минске, он задержан. Об этом «Комсомольской правде» сообщила мать корреспондента, сообщается на сайте газеты.

По данным издания, в ночь с 1 на 2 октября матери Можейко сообщили, что журналист задержан и находится в изоляторе в Минске. 1 октября в его квартире по месту жительства сотрудники КГБ провели обыск, журналиста в это время дома не было. По словам родных, в постановлении были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

«Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днём 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», — приводит издание слова матери журналиста.

«Комсомольская правда» сутки не может связаться с журналистом Можейко в Минске


Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что редакция газеты почти сутки не может связаться с Можейко. Он проинформировал, что журналист в эти дни служебных командировок в Москву не планировал, поэтому должен находиться в Минске.

В среду доступ к сайту газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» был заблокирован за публикацию информации, «способствующей формирования источников угроз национальной безопасности». В редакции заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.



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По материалам: pnp.ru

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