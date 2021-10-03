Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона

Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал, почему алжирские власти отозвали своего посла из Парижа. По его словам, это вызвано "безответственными" словами французского лидера Эммануэля Макрона.

Поводом для дипломатического скандала стала статья в газете Le Monde, в которой говорится о приеме, организованном в Елисейском дворце для внуков участников Алжирской войны 1954-1962 годов. На этом мероприятии Макрон обвинил правительство Алжира в переписывании истории страны и закладывании в её основу "ненависти в адрес Франции".

"Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны лидера Франции", - говорится в сообщении пресс-службы алжирского президента на официальном сайте.

Теббун также подчеркнул, что его государство "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела". В мае прошлого года также был отозван посол из Франции после показа документального фильма о движении "Хирак" ("революции улыбок"). В 2019 году оно привело к отставке 82-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики, который выдвинул свою кандидатуру на пятый срок.

Ранее Ruposters писал, что французские власти решили отозвать послов в США и Австралии в связи с созданием британо-американо-австралийского военного альянса AUKUS.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных"
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения солидарности"
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл,
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс "Блокадный оркестр"
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс

Топ на сегодня

Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам образования
Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за Саакашвили
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 октября 2021 года

Еще по теме

«Это оскорбление»: МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
«Это и есть причина санкций»: Спецпредставитель Франции привез Путину письмо от Макрона
Посол Франции: Макрон будет рад посетить Россию
МИД Турции обвинил Макрона в финансировании террористов и приеме их в Елисейском дворце