Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона

Вадим Карасев

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал, почему алжирские власти отозвали своего посла из Парижа. По его словам, это вызвано "безответственными" словами французского лидера Эммануэля Макрона.

Поводом для дипломатического скандала стала статья в газете Le Monde, в которой говорится о приеме, организованном в Елисейском дворце для внуков участников Алжирской войны 1954-1962 годов. На этом мероприятии Макрон обвинил правительство Алжира в переписывании истории страны и закладывании в её основу "ненависти в адрес Франции".

"Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны лидера Франции", - говорится в сообщении пресс-службы алжирского президента на официальном сайте.

Теббун также подчеркнул, что его государство "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела". В мае прошлого года также был отозван посол из Франции после показа документального фильма о движении "Хирак" ("революции улыбок"). В 2019 году оно привело к отставке 82-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики, который выдвинул свою кандидатуру на пятый срок.

Ранее Ruposters писал, что французские власти решили отозвать послов в США и Австралии в связи с созданием британо-американо-австралийского военного альянса AUKUS.