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Беременная Дженнифер Лоуренс приняла участие в митинге за право женщин на аборт

Беременная Дженнифер Лоуренс приняла участие в митинге за право женщин на аборт

Вчера 31-летняя Дженнифер Лоуренс, которая сейчас находится в ожидании первого ребенка, была замечена на протестном марше в Нью-Йорке вместе с 40-летней Эми Шумер.

В субботу во всех 50 штатах США прошли митинги в поддержку прав женщин на безопасное прерывание беременности. Поводом для общественного возмущения послужил спорный закон, недавно принятый в Техасе, согласно которому аборты оказались практически полностью запрещены. По закону запрещено проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. Это распространяется и на те случаи, когда беременность возникла в результате изнасилования или инцеста.

Как и многие протестующие, Эми и Дженнифер вышли на митинг с плакатами, чтобы выразить свою позицию.


Эми Шумер и Дженнифер Лоуренс

Женщины не могут быть свободными, если они не контролируют свое тело,

— говорится на плакате Лоуренс.

Аборты необходимы,

— написано на плакате Эми.

У меня нет матки, а она беременна, но мы все равно здесь,

— подписала совместное фото Шумер у себя в инстаграме.


Дженнифер Лоуренс

Напомним, что комедийная актриса долгое время боролась с эндометриозом, и недавно прошла операцию по удалению матки, чтобы справиться с болью. По словам Эми, после этого ее состояние значительно улучшилось. У актрисы и ее мужа Криса Фишера есть двухлетний сын Джин.

О том, что Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, ждут ребенка, стало известно в сентябре этого года. Оба впервые станут родителями.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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