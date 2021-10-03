Богатейшая россиянка Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Вадим Карасев

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Таким образом, самая богатая женщина России стала мамой семи детей.

Общее число её наследников соответственно тоже увеличилось до семи человек, а сама предпринимательница вошла в число самых многодетных российских миллиардеров. В этом списке также числятся совладелец "Северстали" Алексей Мордашов (у него семеро детей), депутат Андрей Скоч (10 детей) и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка).

Бакальчук выступала на одной из сессий форума Forbes Woman Day, посвященной гендерной ситуации в РФ. В конце выступления она рассказала о недавнем рождении у неё двойняшек. По словам богатейшей в стране россиянки, в Wildberries действует режим свободного посещения и в компании лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

Ранее Ruposters писал, что создатели Wildberries возглавили рейтинг богатейших семей России.