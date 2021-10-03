Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс "Блокадный оркестр"

Вадим Карасев

Организаторы акции пояснили, что в сентябре исполнилось 80 лет с дня начала блокады и пропустить эту дату было нельзя. В тяжелые времена Седьмая симфония Шостаковича была символом осажденного города.

5 лет назад мы обыграли ее в перфомансе на "Петровском" к дате дня рождения Шостаковича, но не смогли тогда сделать симфонический оркестр. Сейчас нам удалось реализовать эту идею. Сам перфоманс вдохновлен песней "Оркестр" группы "Сплин". Именно под эту песню и была написана партитура для симфонического оркестра.