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ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения солидарности"

ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения солидарности"

Евросоюз планирует создать на Украине военную учебную миссию для "выражения солидарности" с официальным Киевом на фоне военной активности России у границ с соседней страной – об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на материалы Европейской службы внешних связей.

Проект получил название "Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине" (EUATM), его главными инициаторами выступили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния и Словакия при поддержке Швеции и Финляндии. Сам МИД Украины ранее направлял запрос о такой миссии.

Планы пока не утверждены окончательно, поскольку рассматриваются и альтернативные варианты – так, Брюссель может расширить консультативную миссию по реформе сектора гражданской безопасности, действующую с 2014 года.

Военная активность России у границ с Украиной вызвала серьезную обеспокоенность официального Киева, несмотря на неоднократные заверения Москвы о том, что учения не несут угрозы для других стран. В апреле российские войска были отведены в места дислокации. Сама украинская сторона спустя несколько месяцев проводила ряд маневров со странами НАТО, в том числе в Черном море.

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По материалам: uposters.ru

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