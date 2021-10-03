Группа "Тату" объявила о воссоединении

Вадим Карасев

Вчера 36-летняя Лена Катина анонсировала воссоединение группы "Тату", в которой она пела вместе с Юлией Волковой. Объявление певица сделала у себя в инстаграме, записав короткое видео. Катина рассказала, что весной следующего года планируется выпуск трибьюта культовой группе начала нулевых, в котором примут участие также она и Юля.

Пока Катина призвала поклонников предлагать, кого еще из популярных артистов они хотят увидеть в этом проекте. Лена заинтриговала поклонников еще одной новостью. На одной из крупных стриминговых площадок к выходу готовится сериал о группе с участием Катиной и Волковой.





Лена КатинаЮлия Волкова

Напомним, что группа "Тату" образовалась в 1999 году, продюсером коллектива был Иван Шаповалов. Невероятный успех дуэту принес сразу же первый клип на песню "Я сошла с ума", который был посвящен теме лесбийской любви. Именно этого имиджа группа придерживалась и на сцене. "Тату" быстро стала одной из самых популярных и скандальных групп в отечественном шоу-бизнесе. Кроме того, им удалось завоевать невероятную популярность и за рубежом — "Тату" собирали стадионы в Японии, Германии и других странах.









Юлия Волкова и Лена Катина в группе "Тату"





В 2003 году группа представляла Россию на конкурсе "Евровидение", где в итоге Юле и Лене удалось занять третье место.

С 2008 года активная творческая деятельность "Тату" прекращается, а солистки начинают заниматься сольными карьерами. Выступления группы случаются изредка на каких-то крупных событиях. Например, они выступили в качестве приглашенных артистов на "Евровидении" в Москве в 2009 году, а также на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В прессе появлялись сообщения о натянутых отношениях между экс-солистками. В редких интервью Катина также отмечала, что не общается с Волковой и не планирует с ней работать. Сама Волкова однако говорила, что не исключает нового воссоединения группы когда-нибудь.









В этом году Юля и Лена также дали интервью Ксении Собчак, правда, снимались в выпуске по отдельности. Сама Волкова новость о трибьюте и новом выступлении "Тату" пока не прокомментировала.









Надя Бесчетникова