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Иностранным НКО придётся съехать из российских квартир

Иностранным НКО придётся съехать из российских квартир

Тема: Какие законы вступают в силу


01:07  Автор: Марина Третьякова



Подразделения иностранных некоммерческих организаций в России не смогут регистрироваться по адресу жилых помещений. Это определено законом, который вступает в силу 3 октября.

Документ также расширяет источник финансирования НКО, из-за которых их могут признать иноагентами. Теперь такой статус получат организации, получающие деньги от российских компаний, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы.

Кроме того, дополняется список данных, которые НКО-иноагенты должны предоставлять в Минюст. Помимо отчётов о своей работе и расходах, персональном составе работников, а также аудиторского заключения теперь им нужно предоставлять программы запланированных мероприятий и отчёты об их проведении. Эта новация касается и российских филиалов иностранных неправительственных НКО. Плюс они теперь обязаны указывать в отчётах источники финансирования, а также свои планы передать часть денег или имущество другим людям или компаниям.

Законы, вступающие в силу с 3 октября


Также появилось новое основание для внеплановой проверки НКО: если в Минюст поступит сообщение, что такая организация участвует в мероприятии, организованном зарубежной неправительственной структурой, признанной в России нежелательной.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#иноагенты #недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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