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Эксперт: распознать COVID-19 или грипп при лёгком течении «на глаз» невозможно

Эксперт: распознать COVID-19 или грипп при лёгком течении «на глаз» невозможно

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:06  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Коронавирус COVID-19 не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Эксперт также рассказал, что грипп при лёгкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.

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«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при лёгких формах и его дифференцировать на глазок невозможно», — заявил Горелов.

При этом он подчеркнул, что COVID-19 и грипп являются вирусными заболеваниями, при которых крайне важно своевременно начать лечение. Как отметил специалист, «применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход».

«Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — заявил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 13 миллионов человек в России сделали прививки от гриппа. Прививочная кампания против гриппа продолжается, вакцинация проводится во всех регионах страны. 



#здоровье #коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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