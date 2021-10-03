Экстремистам запретят говорить о Боге

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Марина Третьякова

Граждане, причастные к экстремизму, не смогут возглавлять или входить в состав религиозных групп. Юридическим лицам, кроме общественных организаций, запретят указывать в своём названии вероисповедание. А священникам с иностранным образованием придётся пройти обучение и аттестацию в России.

Всё это предполагает закон, вступающий в силу 3 октября. Документ вносит поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Религиозной группой в России считается добровольное объединение граждан, которые хотят вместе исповедовать и распространять свою веру. Им не нужно регистрировать юрлицо, но обязательно подать уведомление о начале своей деятельности в Минюст. В таком уведомлении они должны указать, кто входит в группу, какую веру они исповедуют и где будут совершать богослужения или другие обряды.

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С 3 октября руководителем или участником религиозной группы не смогут быть иностранцы, чьё пребывание в России признано нежелательным, а также граждане, осуждённые за экстремизм или входящие в реестр людей, которые могут быть причастны к экстремизму или терроризму. Также в религиозную группу не смогут входить люди, чьи банковские счета заморозили из-за подозрения в финансировании терроризма.

Ранее религиозные группы были обязаны раз в три года сообщать Минюсту о том, продолжают ли они свою деятельность. Теперь такой отчёт следует направлять ежегодно.

Ещё одна поправка касается наименования юридических лиц. Указывать в названии вероисповедание позволяется только религиозным организациям, а также общественным организациям и движениям — с разрешения первых. Другие юрлица не могут использовать в названии вероисповедание, например, слова «христианский», «исламский» и так далее.

Законы, вступающие в силу с 3 октября

Вводятся новые требования и для священнослужителей, которые получили духовное образование за рубежом. Прежде, чем проповедовать и совершать богослужения, они должны получить дополнительное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений и пройти аттестацию в российской духовной школе или академии. Уже работающего духовенства эта норма не касается.

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