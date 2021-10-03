Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экстремистам запретят говорить о Боге

Экстремистам запретят говорить о Боге

Тема: Какие законы вступают в силу


00:07  Автор: Марина Третьякова



Граждане, причастные к экстремизму, не смогут возглавлять или входить в состав религиозных групп. Юридическим лицам, кроме общественных организаций, запретят указывать в своём названии вероисповедание. А священникам с иностранным образованием придётся пройти обучение и аттестацию в России.

Всё это предполагает закон, вступающий в силу 3 октября. Документ вносит поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Религиозной группой в России считается добровольное объединение граждан, которые хотят вместе исповедовать и распространять свою веру. Им не нужно регистрировать юрлицо, но обязательно подать уведомление о начале своей деятельности в Минюст. В таком уведомлении они должны указать, кто входит в группу, какую веру они исповедуют и где будут совершать богослужения или другие обряды.

Гаврилов: Россия добилась больших успехов в поддержке Церкви в период пандемии


С 3 октября руководителем или участником религиозной группы не смогут быть иностранцы, чьё пребывание в России признано нежелательным, а также граждане, осуждённые за экстремизм или входящие в реестр людей, которые могут быть причастны к экстремизму или терроризму. Также в религиозную группу не смогут входить люди, чьи банковские счета заморозили из-за подозрения в финансировании терроризма.

Ранее религиозные группы были обязаны раз в три года сообщать Минюсту о том, продолжают ли они свою деятельность. Теперь такой отчёт следует направлять ежегодно.

Ещё одна поправка касается наименования юридических лиц. Указывать в названии вероисповедание позволяется только религиозным организациям, а также общественным организациям и движениям — с разрешения первых. Другие юрлица не могут использовать в названии вероисповедание, например, слова «христианский», «исламский» и так далее.

Законы, вступающие в силу с 3 октября


Вводятся новые требования и для священнослужителей, которые получили духовное образование за рубежом. Прежде, чем проповедовать и совершать богослужения, они должны получить дополнительное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений и пройти аттестацию в российской духовной школе или академии. Уже работающего духовенства эта норма не касается.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#религия


576
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Самосглаз: как не сглазить себя в разговоре
Самосглаз: как не сглазить себя в разговоре
Энергетика черных котов: развенчиваем мифы
Энергетика черных котов: развенчиваем мифы
Богатейшая россиянка Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Богатейшая россиянка Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Нейросеть помогла выявить поддельную картину в Лондонской национальной галерее
Нейросеть помогла выявить поддельную картину в Лондонской
Энергетика книг: 5 причин навести порядок в книжном шкафу
Энергетика книг: 5 причин навести порядок в книжном шкафу
Каким будет 2022 год по восточному календарю
Каким будет 2022 год по восточному календарю
Трех российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов ПЦР-тестов
Трех российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов
Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам образования
Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 октября 2021 года
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за Саакашвили
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк

Топ на сегодня

В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых москвичей
Собянин открыл 9 клубов "Мой социальный центр" для пожилых
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют архивные фото
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Еще по теме

Законопроект о миссионерской деятельности отклонён
В Госдуме считают неприемлемым приравнивание религиозных объединений к НКО
В ЛНР запретили деятельность религиозных групп
В Госдуме предлагают освободить действующих священников от обязательной аттестации