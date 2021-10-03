Энергетика черных котов: развенчиваем мифы

Вадим Карасев

Коты обладают особой энергетикой, и цвет животного играет немаловажную роль. Многие боятся черных питомцев, однако не все приметы и суеверия правдивы.

Цвет животного во многом определяет его особые способности, и в прежние времена люди часто заводили питомцев определенных цветов, чтобы привлечь удачу, финансовое благополучие или везение в свою жизнь. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какими возможностями обладают черные коты, и что на самом деле является мифом, а что — правдой.

Миф № 1: черный кот сулит неприятности. На самом деле животное никоим образом не указывает на неприятности, особенно если является любимым питомцем. Напротив, энергетика черного цвета помогает ему защищать дом и людей от бед, неприятностей и порчи. В прежние времена черных котов заводили для того, чтобы уберечь дома от пожаров, так как считали, что животное не допустит возгорания.

Миф № 2: черный кот, перебежавший дорогу, сулит неприятности. Животное угольно-черного цвета лишь предупреждает о том, что на пути могут встретиться проблемы, а человек может сам определить для себя, стоит ли продолжать путь, или же свернуть, чтобы обойти возможные трудности на своем пути.

Миф № 3: черный кот может принести порчу на порог дома. Этот миф уходит корнями в глубину веков, когда считалось, что колдуны и ведьмы используют черных животных для своих черных ритуалов. На самом деле животное, появившееся на пороге, не сулит никаких проблем. Приручить его и оставить у себя — большая удача для всех членов семьи, ведь кот или кошка в доме создают благоприятную атмосферу и помогают привлекать позитивные перемены.

Миф № 4: если приснится черный кот, то человек может серьезно заболеть. Сон, в котором человек видит черное животное, может быть пустым — не значить ничего и состоять из обрывков увиденного в течение дня. Если же после пробуждения осталось тревожное чувство, то это означает, что подсознание пытается доступным способом донести информацию о возможных проблемах. После пробуждения важно вспомнить детали — они и подскажут как действовать, чтобы уберечься от проблем.

Миф № 5: черный кот притягивает в дом нечисть и бедность. Животные гораздо более тонко чувствуют мир и окружающее пространство. Они способны предупредить о надвигающихся проблемах, и если в доме начали происходить странности, важно присмотреться к поведению животного. Беспокойный питомец, шипящий и выгибающий спину без видимых причин, — сигнал для того, чтобы провести ритуал по очищению энергетики жилища от негатива.