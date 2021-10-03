Энергетика книг: 5 причин навести порядок в книжном шкафу

Вадим Карасев

Книги — это не только сборники ценной информации. Они несут особую энергетику, способную преобразить энергетику дома. Книжный шкаф станет настоящим местом силы в жилище, если навести в нем порядок и расположить книги определенным образом.

Книги читают многие, хоть литературные предпочтения и у всех разные. Бумажные носители не только считаются лучшими для восприятия информации, но и таят в себе определенную энергетику. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно хранить книги в доме, чтобы они стали источником позитивных эмоций и помогали привлекать счастье.

1. Все книги в шкафу должны быть расположены таким образом, чтобы корешки были отчетливо видны. Не стоит ставить книги в два ряда или в хаотичном порядке. Так закрываются потоки энергии, способной привлечь в дом и жизнь позитивные перемены.

2. Книг в доме может быть любое количество, однако важно соблюдать простое правило: оставлять лишь ту литературу, которая нравится или может пригодиться. Многочисленные брошюры, книги, которые после первого прочтения не хочется вновь брать в руки, или подарки от посторонних, которые не нужны, стоит подарить или отдать.

3. Книги стоит разложить по категориям, чтобы их энергетика не смешивалась. На полки, находящиеся на высоте груди, ставят книги об отношениях и любви. На самые верхние — обучающие материалы, учебники и справочники. В область ниже сердца ставят романы, рассказы и истории.

4. Книги — ценный материал, особенно если они любимы и их берут в руки, чтобы перечитать. Тем важнее сохранять их в порядке. Протирая пыль регулярно, хозяева не только продлевают жизнь любимым томикам, но и сохраняют позитивную энергетику.

5. На книжные полки не стоит ставить большое количество украшений: они лишь помешают энергетике проникать в пространство дома. Исключением могут стать талисманы или амулеты, способные подзарядиться от книг.