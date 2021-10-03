Как носили орден Святого Владимира

00:27 Автор: Мария Соколова

3 октября 1782 года, в день 20-летия своей коронации и в преддверии 800-летия Крещения Руси императрица Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.

Императрица таким образом решила ликвидировать неравенство гражданского чиновничества и военных в «обеспечении» наградами. Офицеры, отличившиеся на службе, получали Георгиевский орден с 1769 года. Орден Святого Владимира предназначался как для военных, так и для гражданских чиновников. Он состоял из знака в виде прямого с расширяющимися лучами креста, который носили на ленте на правой стороне груди, а также из восьмиконечной звезды — её носили на левой стороне груди.

День 3 октября в истории

У ордена Святого Владимира было 4 степени. Наградой 1-й степени награждали исключительно по усмотрению главы государства. Претендентов на ордена других степеней предлагали министры, управляющие и местные начальники. Орден 1-й степени могли получить только генерал-лейтенанты или тайные советники, 2-й степени — генерал-майоры или действительные тайные советники, 3-й степени — полковники или коллежские советники. 4-ю степень ордена мог получить любой офицер или чиновник. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен.

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