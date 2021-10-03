Как законно убрать ветки и листья

Бросать их в общий мусорный контейнер запрещено

00:00 Автор: Евгения Филиппова

Неправильная утилизация собранных у дома или на дачном участке листьев и срезанных веток грозит штрафом за неправильное обращение с отходами. В Госдуме считают, пора законодательно определить, что делать с мусором, оставшимся от ухода за газонами и кустами. Как можно сейчас избавиться от растительных отходов, ничего не нарушив, разбиралась «Парламентская газета».

Выбросить, но не в урну

В середине сентября в Астраханской области приняли закон, по которому за выброшенные ветви и листву вне установленных местными властями мест жителей смогут оштрафовать на 0,5-2 тысячи рублей, а организации — на 20-40 тысяч. Их руководство может поплатиться 3-10 тысячами рублей. Такое наказание назначат, если нарушение не подпадает под действие статьи федерального Кодекса об административных правонарушениях.

В общероссийском законодательстве конкретно об этих видах мусора не говорится, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. «Наверное, нужно регулировать вопросы и таких отходов, и крупногабаритных отходов. Пока у каждого региона своя схема. Это законодательный пробел», — считает депутат.

Что можно включать в коммунальные платёжки

Пока на эти вопросы дают ответы лишь разъяснения Минприроды. В 2019 году ведомство разослало письма в регионы, где сообщило: в обычные мусорные контейнеры бросать ветви, листву и части стволов нельзя. Ведь такой мусор не считается твёрдыми коммунальными отходами, так как он не образуется в домах и квартирах, как, например, остатки пищи и упаковка. Поэтому вывоз растительного мусора не включён в тариф за коммунальную услугу, и региональный оператор не обязан забирать его бесплатно. Таким образом Минприроды пыталось решить вспыхнувшие по всей стране конфликты между муниципалитетами и регоператорами из-за мусора, оставшегося после субботников.

Как же избавиться от собранных листьев и обрезанных веток? Есть несколько способов, и у каждого свои нюансы. В Минприроды настаивают на заключении договора на вывоз с организацией, у которой есть разрешительная документация. Это могут быть те же региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами или компании, имеющие лицензию на вывоз и утилизацию мусора, пояснил Павел Качкаев. По его словам, нельзя обращаться в сомнительные организации, так как неизвестно, куда они отвезут отходы.

Между тем листву можно отвезти на специально оборудованные полигоны или переработку. Например, в Москве часть собранных коммунальщиками листьев становится удобрением, а часть вместе со щепками и стружкой превращают в топливные брикеты, отчитались на сайте мэрии.

При этом убирать мусор с дворовых территорий, детских площадок и так далее — это ответственность коммунальных служб, и если они этого не делают, можно пожаловаться в местные органы власти. Субботники тоже часто организуют администрации поселений, и именно они должны за свой счёт утилизировать собранную жителями пожухлую растительность, отметил Качкаев.

Людям или организациям, которым надо избавиться от своего мусора, придётся заплатить, подтвердила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Например, в садоводстве могут поставить бак для таких отходов, дождаться, пока он наполнится, а потом вызвать перевозчика.





На сайте правительства Московской области предложили также выбрасывать объёмный мусор, который остался после подрезки кустов и деревьев, в бункеры для крупногабаритных отходов. Если же они распложены слишком далеко — заключать договоры на вывоз.

«С 1 января в Московской области введён новый порядок перемещения строительных и приравненных к ним отходов. Их необходимо отправлять на специализированные пункты по переработке. Они есть в каждом округе. Сделать это можно, заключив договор с транспортной компанией, которая зарегистрирована в системе транспортировки ОССИГ — отходов сноса, строительства и грунтов», — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Минэкологии региона.

На сайте подмосковного правительства напомнили об административной ответственности за нарушение природоохранных требований при обращении с мусором — это штраф для граждан до двух тысяч рублей, а для компаний — до 250 тысяч. Более суровая мера предусмотрена за повторное нарушение — до трёх и 400 тысяч соответственно. Такое наказание может ждать тех, кто, например, устроил навал хлама около дороги или в овраге.

Сжечь или превратить в удобрение

Сжигать ветки и листья на своём участке в принципе можно, но есть много ограничений. По противопожарным правилам, утверждённым Правительством в прошлом году, на территории населённого пункта сжигать мусор запрещено везде, кроме специально установленных местными властями мест. На садовом участке нельзя жечь листву и ветки, когда в регионе объявили особый противопожарный режим или если участок находится на торфянике.

Кому жаловаться на снег и гололёд

Если всё нормально, можно разжечь огонь в металлической бочке или другой несгораемой ёмкости объёмом не больше кубометра. От бака до ближайших строений должно быть не меньше 25 метров, до хвойных деревьев — 50 метров, а лиственного леса — 15 метров. В радиусе пяти метров надо убрать сухую траву, валежник и другие горючие материалы. Под рукой нужно держать металлический лист, чтобы накрыть ёмкость, если огонь разгорится слишком сильно. Можно и выкопать яму не больше метра в диаметре и не менее 0,3 метра глубиной. Но тогда все перечисленные расстояния должны быть в два раза больше, а вокруг ямы необходимо сделать минерализированную полосу — опаханную зону шириной 0,4 метра. Нельзя оставлять очаг без присмотра, даже если костёр уже не горит, а только тлеет. По окончании работы надо залить его водой или засыпать землёй или песком. Кроме этого, нельзя разводить огонь, если ветер усилился до пяти метров в секунду при открытом огне, и 10 метров, если использовать бочку.

Если жечь мусор прямо на просёлочной дороге или в неподходящее время, можно поплатиться штрафом за несоблюдение противопожарных правил — для граждан это 2-3 тысячи рублей, а компаний — 150-200 тысяч. Во время противопожарного режима штраф за такой проступок вырастет до 2-4 и 200-400 тысяч соответственно.

Но власти Московской области предлагают жителям утилизировать листву и щепки с пользой — делать из них компост, сложив их в яму или специальный ящик и прикрыв сверху скошенной травой или крышкой.

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