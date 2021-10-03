Каким будет 2022 год по восточному календарю

Вадим Карасев

В 2022 году бразды правления возьмет Водяной Тигр. Его влияние распространится на все сферы жизни. Эксперты расскажут о том, что можно ждать от нового года, и как подготовиться к переменам в жизни.

Благородный Тигр отличается как мудростью, так и вспыльчивостью, поэтому от нового 2022 года можно ждать как взлетов, так и падений. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что водная стихия будет сглаживать острые углы, однако придется приложить усилия, чтобы обуздать свои эмоции и не поддаться на провокации. Черный или Голубой Водяной Тигр окажет поддержку смелым и терпеливым, а импульсивных личностей будет испытывать на прочность соблазнами.

Характеристика 2022 года

Время правления Водяного Тигра будет примечательным. Его называют Голубым или Черным, и 2022 год пройдет под влиянием стихии Воды.

Тигр символизирует активность и осторожность, импульсивность и авантюризм, и его правление нельзя назвать временем покоя. Эксперты отмечают, что в новом году успех будет на стороне тех, кто умеет контролировать свою энергию, пускать ее в русло развития и не поддаваться на провокации.

В 2022 году многим повезет неожиданно: судьба будет предоставлять новые возможности, которые будут больше похожи на авантюры, а значит, нужно быть готовыми к резкой смене планов, умению подстраиваться под обстоятельства и противостоять искушениям. Тигр — мудрое и терпеливое животное, однако он не потерпит тех, кто совершает необдуманные шаги, бросается с места в карьер, не имея планов и не оценивая свои силы.

Работа, финансы и дела по восточному календарю

В 2022 году вопросы карьеры и финансовой стабильности будут решаться быстро, и для тех, кто готов к переменам в своей жизни, Тигр предоставит множество возможностей. Это будет динамичное время, когда личные заслуги помогут как в продвижении по карьерной лестнице, так и в решении денежных вопросов.

В новом 2022 году многие получат возможность сменить род деятельности, найти себя в чем-то новом, обзавестись полезными связями и начать путь к благополучию. Стремительность, но при этом осторожность и умение быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства помогут не упустить перспектив.

В год правления Водяного Тигра важно отказаться от импульсивных поступков, которые могут завести в тупик. 2022 год будет идеальным временем для пополнения багажа знаний, изучения нового и применения полученных навыков на практике.

Общение и любовь в 2022 году

Водяной Тигр будет способствовать созданию и укреплению новых союзов, и тем, кто захочет обзавестись семьей, он даст такую возможность. Год будет полон романтических приключений и соблазнов, а значит, нужно внимательно относиться к выбору партнеров, чтобы не ошибиться.

Правление Тигра настраивает на решительность, однако чрезмерный напор может спугнуть, поэтому действовать нужно не только активно, но и вдумчиво. Умение слушать и идти на компромиссы увеличит шансы на успех.

Тигр не терпит фальши, поэтому изжившие себя отношения нужно завершать, чтобы дать возможность себе и партнеру найти новую любовь, которая будет развиваться по другому сценарию. В 2022 году на первом месте будет честность, умение заботиться и поддерживать друг друга в трудностях — Тигр будет внимательно следить за парами и наказывать тех, кто пытается схитрить, обмануть или предать своих партнеров.

Настроение и здоровье по восточному календарю

Год Водяного Тигра потребует колоссальной отдачи, поэтому энергии и сил потребуется в избытке. Это значит, что в новом 2022 году необходимо оставаться в тонусе, тренировать выносливость и своевременно пополнять запасы энергии, чтобы не упускать перспективных возможностей.

Тигр мудр и вынослив, однако чрезмерное утомление может сломить даже самое сильное животное, поэтому всем людям будет необходимо умение распределять силы, заботиться о своем самочувствии и повышать иммунитет.