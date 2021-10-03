Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

Продолжаем рассматривать осенние образы и сегодня изучаем экспериментальную коллаборацию, лимитированную коллекцию и новинки спортивных брендов.

1.Woolrich

Бренд представил первую коллаборацию с дизайнером из Амстердама Даниэль Катари, которая ранее также уже сотрудничала с adidas. Катари известна своими модными экспериментами, вот и в классические модели Woolrich она решила привнести свою философию деконструированного дизайна. Ключевыми моделями стали пуховки и дутые юбки, а также свободный трикотажный костюм из шерсти мериноса.

Флисовый жакет стоит 330 евро, дутая юба — 180 евро.





Woolrich









































2.Massimo Dutti

Бренд представил новую осенне-зимнюю коллекцию Limited Edition, где сосуществуют минимализм и романтизм. Акцент сделан на структурированные ткани, блузы из струящихся тканей, кожаные платья, высокие сапоги.

Длинное платье из кожи стоит 33 990 рублей, блейзер — 22 990 рублей.





Massimo Dutti





































3.Zasport

В новом сезонном лукбуке спортивного бренда снялись участие призеры и участники Олимпийских игр в Токио: волейболист Ярослав Подлесных, пловцы Александр Кудашев и Григорий Тарасевич, фехтовальщица на саблях Ольга Никитина, художественная гимнастка Анастасия Максимова и спортивная гимнастка Ангелина Мельникова.

Женские пуховики марки обойдутся в 14 900 рублей, цены на джемперы стартуют от 3 тысяч рублей, на футболки — от 1 200 рублей.





Zasport













































4.Bosco

Бренд выпустил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров для занятий теннисом, в которую вошли спортивные костюмы, поло, футболки, теннисные шорты, хлопковые юбки и платья. За основу взяли эстетику конца 70-х — начала 80-х годов. В кампании также снялись Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Елена Дементьева.

Толстовка стоит 15 900 рублей, флисовый жилет — 12 900 рублей, юбка — 5 900 рублей.





Bosco









































Надя Бесчетникова