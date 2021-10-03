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"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой

"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой

62-летняя Лариса Гузеева по-прежнему находится в Коммунарке, куда ее доставили неделю назад на машине скорой помощи. Стало известно об ухудшении состояния скандальной телеведущей и актрисы, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, звезде шоу "Давай поженимся!" не становится лучше - медики заявляют, что у телеведущей наблюдается отрицательная динамика.

"Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался", - рассказали в окружении звезды.

На днях телеведущей снова сделали КТ. "Поражены оба легких на 7 процентов. Это мало, но с каждым днем показатель растет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Знакомые Ларисы Гузеевой не исключают, что та подорвала свое здоровье из-за жесточайшей диеты. Как отметил друг актрисы, она худела ради первой за 11 лет роли в кино.

"Московский комсомолец" писал, что Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на начальное повреждение почек, а состояние артистки оценивается как тяжелое. Как отмечает издание, у телеведущей поднялась температура, при этом ей стало трудно дышать.

Незадолго до попадания в клинику Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она купается несмотря на холодную воду.

Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю.

Как писал NEWSTES, ранее лежащая под капельницей Гузеева опубликовала видео из Коммунарки.

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По материалам: uposters.ru

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