Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 3 октября 2021 года

Лунный день сегодня 3 октября 2021 года

Переменчивая энергетика Луны может доставить хлопоты, однако рекомендации астрологов исправят это. Благодаря их советам получится обрести уверенность и сделать любой день удачным.


Это воскресенье будет одним из самых благоприятных по энергетике дней. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести последний выходной с пользой для себя, но при этом не забывать об ответственности, чтобы не навлечь на себя лишних проблем.

Фаза Луны: 27 лунный день пройдет под влиянием убывающей Луны в созвездии Девы. Воскресенье будет оптимальным днем для решения тянущихся из прошлого вопросов, расставления приоритетов и подготовки к новым победам.

Магнитные бури 3 октября: солнечная активность будет минимальной. На воскресный день магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


расторопность;
уверенность;
хорошее настроение;
своевременный отдых;
духовные практики;
решение ранее отложенных вопросов.

Что отпугнет успех в этот день


неуверенность;
переутомление;
спешка;
агрессия.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресенье традиционно считается временем отдыха, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от генеральной уборки. В этот день стоит выполнить лишь необходимую работу, которая не отнимает много времени и сил. Под влиянием земной Девы на первый план выступает практичность, поэтому можно смело выбрасывать ненужное, освобождая свое жилище от хлама и мусора.

Что надеть в это воскресенье

Несмотря на то, что воскресный день считается временем отдыха, эти сутки можно провести с пользой для будущего. Астрологи рекомендуют заниматься планированием, решать старые вопросы, а также готовиться к новым свершениям. Сосредоточиться и не упустить из виду значимых деталей помогут глубокие оттенки синего. Зеленые цвета будут уместны в случае переговоров или деловых встреч. Из украшений можно выбирать любые изделия, которые поднимают настроение, а талисманами этого дня выступят янтарь, яшма и рубин.


Любовь и общение в 27 лунный день

В этот день романтические свидания помогут парам сблизиться, поэтому отказываться от совместного времяпрепровождения не стоит. Одиноким сердцам будет проще привлечь любовь, оставаясь самими собой, а семейным парам астрологи рекомендуют заботиться друг о друге и учитывать пожелания партнера.

Деловое общение в этот день также пройдет в позитивном ключе, если искать компромиссные решения и не отвечать злом на агрессию. Усмирить обидчиков помогут действенные заговоры.

Финансы и работа 3 октября

В воскресенье лучшей тактикой для создания успешного будущего будет подготовка. Сбор информации, планирование и отказ от устаревших идей позволят составить план работ на грядущую неделю и успеть все в срок. 3 октября тратить деньги стоит лишь на необходимое: покупку продуктов питания, оплату счетов. Вкладывать деньги в новые проекты чревато: не имея точной информации о фирме или банке, можно лишиться своих накоплений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В воскресный день важно уделять внимание как самочувствию, так и настроению. Осень уже вступила в свои права, и организму требуется поддержка, чтобы иммунитет справился с сезоном простуд. Прогулки на свежем воздухе, употребление свежих фруктов и овощей, а также умеренные физические нагрузки помогут сохранить тонус и отличное настроение. В этот день можно заниматься любыми оздоровительными практиками, а также прививать новые полезные привычки.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения солидарности"
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл,
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс "Блокадный оркестр"
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс
Полезные свойства эхинацеи и сферы ее применения
Полезные свойства эхинацеи и сферы ее применения
Волонтеры Победы провели онлайн-урок к 75-летию завершения Нюрнбернского процесса
Волонтеры Победы провели онлайн-урок к 75-летию завершения
В Москве открыли корнеры по ранней диагностике когнитивных изменений
В Москве открыли корнеры по ранней диагностике когнитивных изменений
Самосглаз: как не сглазить себя в разговоре
Самосглаз: как не сглазить себя в разговоре
Энергетика черных котов: развенчиваем мифы
Энергетика черных котов: развенчиваем мифы

Топ на сегодня

Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на съемках которого познакомились их родители
Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от COVID-19
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
Кампанию "Единой России" в интернете признали "Открытием года"
Кампанию "Единой России" в интернете признали
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос

Еще по теме

Лунный день сегодня 19 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 23 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 8 августа 2021 года
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года