Лунный день сегодня 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Переменчивая энергетика Луны может доставить хлопоты, однако рекомендации астрологов исправят это. Благодаря их советам получится обрести уверенность и сделать любой день удачным.

Это воскресенье будет одним из самых благоприятных по энергетике дней. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести последний выходной с пользой для себя, но при этом не забывать об ответственности, чтобы не навлечь на себя лишних проблем.

Фаза Луны: 27 лунный день пройдет под влиянием убывающей Луны в созвездии Девы. Воскресенье будет оптимальным днем для решения тянущихся из прошлого вопросов, расставления приоритетов и подготовки к новым победам.

Магнитные бури 3 октября: солнечная активность будет минимальной. На воскресный день магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

расторопность;уверенность;хорошее настроение;своевременный отдых;духовные практики;решение ранее отложенных вопросов.неуверенность;переутомление;спешка;агрессия.

Воскресенье традиционно считается временем отдыха, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от генеральной уборки. В этот день стоит выполнить лишь необходимую работу, которая не отнимает много времени и сил. Под влиянием земной Девы на первый план выступает практичность, поэтому можно смело выбрасывать ненужное, освобождая свое жилище от хлама и мусора.

Что надеть в это воскресенье

Несмотря на то, что воскресный день считается временем отдыха, эти сутки можно провести с пользой для будущего. Астрологи рекомендуют заниматься планированием, решать старые вопросы, а также готовиться к новым свершениям. Сосредоточиться и не упустить из виду значимых деталей помогут глубокие оттенки синего. Зеленые цвета будут уместны в случае переговоров или деловых встреч. Из украшений можно выбирать любые изделия, которые поднимают настроение, а талисманами этого дня выступят янтарь, яшма и рубин.

Любовь и общение в 27 лунный день

В этот день романтические свидания помогут парам сблизиться, поэтому отказываться от совместного времяпрепровождения не стоит. Одиноким сердцам будет проще привлечь любовь, оставаясь самими собой, а семейным парам астрологи рекомендуют заботиться друг о друге и учитывать пожелания партнера.

Деловое общение в этот день также пройдет в позитивном ключе, если искать компромиссные решения и не отвечать злом на агрессию. Усмирить обидчиков помогут действенные заговоры.

Финансы и работа 3 октября

В воскресенье лучшей тактикой для создания успешного будущего будет подготовка. Сбор информации, планирование и отказ от устаревших идей позволят составить план работ на грядущую неделю и успеть все в срок. 3 октября тратить деньги стоит лишь на необходимое: покупку продуктов питания, оплату счетов. Вкладывать деньги в новые проекты чревато: не имея точной информации о фирме или банке, можно лишиться своих накоплений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В воскресный день важно уделять внимание как самочувствию, так и настроению. Осень уже вступила в свои права, и организму требуется поддержка, чтобы иммунитет справился с сезоном простуд. Прогулки на свежем воздухе, употребление свежих фруктов и овощей, а также умеренные физические нагрузки помогут сохранить тонус и отличное настроение. В этот день можно заниматься любыми оздоровительными практиками, а также прививать новые полезные привычки.