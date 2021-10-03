Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за COVID-19

14:29 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом в системе образования не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает 3 октября ТАСС.

Ранее в воскресенье стало известно, что в России число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 890. Это новый максимум с начала пандемии. Число подтверждённых случаев заражения инфекцией возросло за сутки на 25 769, до 7 586 536.

Ограничения в работе из-за ухудшения эпидобстановки введены в 60 российских школах

Кравцов отметил, что в России из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1 процента школ. Он напомнил, что каждый регион принимает решение о закрытии школ исходя из эпидемиологической ситуации.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — заявил глава Минпросвещения.

Ранее первый замглавы ведомства Александр Бугаев сообщил, что с ограничениями в работе столкнулись порядка 60 школ в 28 регионах России, что составляет менее 0,15 процента от всех школ страны. При этом в большинстве случаев речь идёт о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп.

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