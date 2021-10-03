Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже

Вадим Карасев

Неделя моды в Париже проходит у 39-летней Натальи Водяновой весьма насыщенно. Модель уже успела и сама выйти на подиум, и посетить ряд показов (например, вчера она в ярком образе появилась на показе Balenciaga). Да и про традиционные модные вечеринки Наталья тоже не забывает. Сегодня она нашла время поделиться с подписчиками фотографиями, сделанными на торжественном ужине в отеле Hôtel Cheval Blanc в пятницу.

Прием был устроен Водяновой в честь известного архитектора и дизайнера Гарри Нуриева, который открыл в Париже филиал своего архитектурного бюро Crosby Studios. Интерьер отеля также был украшен инсталляциями Нуриева, мебелью и предметами декора его студии. Гостями вечера стали Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Саша Лусс, Карли Клосс, начинающая модель и дочь покойного Пола Уокера Мидоу Уокер и многие другие.





Ирина Шейк, Гарри Нуриев и Карли КлоссГарри Нуриев и Ирина ШейкАлиса Вольская, Гарри Нуриев и Наталья ВодяноваГарри Нуриев и Антуан Арно

Хозяйка вечера появилась в эффектном мини-платье с перьями David Koma в насыщенном голубом оттенке и туфлях Jimmy Choo. Стоит отметить, что синий — фирменный цвет Нуриева, так что выбор близкой гаммы, конечно, можно считать проявлением уважения к виновнику торжества.

Благодарна моим друзьям, которые пришли поприветствовать моего нового любимца Гарри Нуриева и его потрясающую команду в Париже,

— написала Водянова в инстаграме.





Гарри Нуриев и Наталья ВодяноваСаша Лусс, Гарри Нуриев и Настя ИвлееваИрина Шейк, Риккардо Тиши, Мариякарла Босконе и Гарри НуриевНаталья Водянова и Мидоу УокерНаталья Водянова и Нур Арида





Кеннеди Янко и Настя ИвлееваДерек Бласберг и Карли Клосс

Гарри Нуриев родился в 1984 году в Ставрополе. Он окончил Московский архитектурный институт. В 2014 году вместе с Дмитрием Воронцовым основал Crosby Studios и быстро привлек к своему творчеству внимание международного архитектурного сообщества. Фирменным стилем Нуриева стали монохромные интерьеры в ярких цветах.

Обратили на него внимание и в мире моды. У Нуриева были коллаборации с Nike, Opening Ceremony и Balenciaga. Сейчас Нуриев также работает над дизайном бара Насти Ивлеевой, который должен открыться в Москве в марте следующего года. Синие кресла, созданные Нуриевым, установлены и на Болотной набережной рядом с домом культуры "ГЭС-2" и нашумевшей скульптурой Урса Фишера.





Наталья Водянова и Риккардо ТишиДерек Бласберг, Наталья Водянова, Эдвард Эннинфул и Мидоу УокерНаталья Водянова, Мариякарла Босконе и Алиса ВольскаяАмина Муадди и Гарри НуриевСаша Лусс и Гарри НуриевМариякарла Босконе и Су Джу ПаркНадя Бесчетникова