Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже

Неделя моды в Париже проходит у 39-летней Натальи Водяновой весьма насыщенно. Модель уже успела и сама выйти на подиум, и посетить ряд показов (например, вчера она в ярком образе появилась на показе Balenciaga). Да и про традиционные модные вечеринки Наталья тоже не забывает. Сегодня она нашла время поделиться с подписчиками фотографиями, сделанными на торжественном ужине в отеле Hôtel Cheval Blanc в пятницу.

Прием был устроен Водяновой в честь известного архитектора и дизайнера Гарри Нуриева, который открыл в Париже филиал своего архитектурного бюро Crosby Studios. Интерьер отеля также был украшен инсталляциями Нуриева, мебелью и предметами декора его студии. Гостями вечера стали Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Саша Лусс, Карли Клосс, начинающая модель и дочь покойного Пола Уокера Мидоу Уокер и многие другие.


Ирина Шейк, Гарри Нуриев и Карли Клосс
Гарри Нуриев и Ирина Шейк
Алиса Вольская, Гарри Нуриев и Наталья Водянова
Гарри Нуриев и Антуан Арно

Хозяйка вечера появилась в эффектном мини-платье с перьями David Koma в насыщенном голубом оттенке и туфлях Jimmy Choo. Стоит отметить, что синий — фирменный цвет Нуриева, так что выбор близкой гаммы, конечно, можно считать проявлением уважения к виновнику торжества.

Благодарна моим друзьям, которые пришли поприветствовать моего нового любимца Гарри Нуриева и его потрясающую команду в Париже,

— написала Водянова в инстаграме.


Гарри Нуриев и Наталья Водянова
Саша Лусс, Гарри Нуриев и Настя Ивлеева
Ирина Шейк, Риккардо Тиши, Мариякарла Босконе и Гарри Нуриев
Наталья Водянова и Мидоу Уокер
Наталья Водянова и Нур Арида


Кеннеди Янко и Настя Ивлеева
Дерек Бласберг и Карли Клосс

Гарри Нуриев родился в 1984 году в Ставрополе. Он окончил Московский архитектурный институт. В 2014 году вместе с Дмитрием Воронцовым основал Crosby Studios и быстро привлек к своему творчеству внимание международного архитектурного сообщества. Фирменным стилем Нуриева стали монохромные интерьеры в ярких цветах.

Обратили на него внимание и в мире моды. У Нуриева были коллаборации с Nike, Opening Ceremony и Balenciaga. Сейчас Нуриев также работает над дизайном бара Насти Ивлеевой, который должен открыться в Москве в марте следующего года. Синие кресла, созданные Нуриевым, установлены и на Болотной набережной рядом с домом культуры "ГЭС-2" и нашумевшей скульптурой Урса Фишера.


Наталья Водянова и Риккардо Тиши
Дерек Бласберг, Наталья Водянова, Эдвард Эннинфул и Мидоу Уокер
Наталья Водянова, Мариякарла Босконе и Алиса Вольская
Амина Муадди и Гарри Нуриев
Саша Лусс и Гарри Нуриев
Мариякарла Босконе и Су Джу Парк
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
Кожаные платья, дутые юбки и спортивные новинки: смотрим новые лукбуки
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи
8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения солидарности"
ЕС задумал создать на Украине военную миссию для "выражения
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Лунный день сегодня 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл,
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс "Блокадный оркестр"
Болельщики петербургского "Зенита" организовали перфоманс
Полезные свойства эхинацеи и сферы ее применения
Полезные свойства эхинацеи и сферы ее применения

Топ на сегодня

Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам образования
Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
«Киношок» объявил победителей всех конкурсов
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за Саакашвили
Спикер парламента Грузии высказался о конфликте с Украиной из-за
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского газа
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского

Еще по теме

Ирина Шейк в образе total white в Париже
Беременная Ирина Шейк продолжает сниматься в откровенных фотосессиях (ФОТО)
Ирина Шейк и Карли Клосс вместе с детьми провели день в парке
Ирина Шейк светится от счастья рядом с дочерью