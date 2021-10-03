Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы

Вадим Карасев

Госкомпанией "Роскино" определены самые популярные российские сериалы, проданные за границу в январе-сентябре 2021 года. Лидером в списке стал "Перевал Дятлова" от компании "1-2-3 Production".

Права на показ отечественного триллера купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, компании Warner Media в Латинской Америке. До сих пор идут переговоры о показе кинокартины в странах Восточной Европы.

Также за рубежом в 2021 году был популярен пакет сериалов ВГТРК ("Зулейха открывает глаза", "Грозный", "Оптимисты. Карибский сезон", "Зови меня мамой", "Закрытый сезон") и романтическая комедия "Секреты семейной жизни" от продюсерской компании "Среда" и холдинга "МТС Медиа". Ещё два успешных проекта - драма "Душегубы" канала НТВ (ее купила британская телесеть Global Series Network) и "Шерлок Холмс в России" от сервиса START и студии "Среда" (права куплены компанией ZDF Enterprises для дистрибуции всему миру, за исключением России и стран СНГ).

В текущем году за рубеж продавались не только готовые сериалы, но и подписывались соглашения на съемки российского кино по заказу иностранных платформ. Стриминговый сервис Netflix совместно со студией "1-2-3 Production" работает над отечественным многосерийным проектом "Анна К". Студия "Водород" для того же заказчика сделает уже второй сериал, одним из режиссеров которого выступит Эдуард Оганесян, постановщик проекта "Чики".

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