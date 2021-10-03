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Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы

Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы

Госкомпанией "Роскино" определены самые популярные российские сериалы, проданные за границу в январе-сентябре 2021 года. Лидером в списке стал "Перевал Дятлова" от компании "1-2-3 Production".

Права на показ отечественного триллера купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, компании Warner Media в Латинской Америке. До сих пор идут переговоры о показе кинокартины в странах Восточной Европы.

Также за рубежом в 2021 году был популярен пакет сериалов ВГТРК ("Зулейха открывает глаза", "Грозный", "Оптимисты. Карибский сезон", "Зови меня мамой", "Закрытый сезон") и романтическая комедия "Секреты семейной жизни" от продюсерской компании "Среда" и холдинга "МТС Медиа". Ещё два успешных проекта - драма "Душегубы" канала НТВ (ее купила британская телесеть Global Series Network) и "Шерлок Холмс в России" от сервиса START и студии "Среда" (права куплены компанией ZDF Enterprises для дистрибуции всему миру, за исключением России и стран СНГ).

В текущем году за рубеж продавались не только готовые сериалы, но и подписывались соглашения на съемки российского кино по заказу иностранных платформ. Стриминговый сервис  Netflix совместно со студией "1-2-3 Production" работает над отечественным многосерийным проектом "Анна К". Студия "Водород" для того же заказчика сделает уже второй сериал, одним из режиссеров которого выступит Эдуард Оганесян, постановщик проекта "Чики".

Ранее Ruposters писал, что грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix на $5 млн.

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По материалам: uposters.ru

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