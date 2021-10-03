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Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, трансгендерный актер Эллиот Пейдж, Настя Ивлеева на Balenciaga

Вчера вечером в Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, и в гости Демна Гвасалия позвал звездную компанию, состоящую не только из культовых моделей, но и знаменитостей из мира шоу-бизнеса и спорта. На презентации публика увидела Наталью Водянову, Наоми Кэмпбелл, Карди Би и ее мужа рэпера Offset, трансгендерного актера Эллиота Пейджа, гонщика Льюиса Хэмилтона и других. Заглянули на показ и российские поклонники творчества Демны: Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской и Настя Ивлеева.

Все мы так соскучились по красным ковровым дорожкам за время пандемии, что Гвасалия решил подарить нам еще одну. Свою новую коллекцию он буквально презентовал на красной ковровой дорожке, заменив традиционный проход по подиуму на позирование перед толпой возбужденных фотографов, призывающих звезд посмотреть в их камеру. Именно в такой атмосфере обычно и проходят появления знаменитостей на светских мероприятиях.


Показ Balenciaga

Представили на этой красной дорожке и хорошо знакомый образ total black с черной маской, который уже стал мемным после выхода Ким Кардашьян на Met Gala в компании Гвасалии и нескольких появлений Канье Уэста на публике с мешком на голове. Кто же на этот раз скрывался под маской, пока остается тайной.


Вышла на красную дорожку в качестве модели и дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Ее мама наблюдала за этим из зала театра Шатле, где транслировали показ.


Ульяна Добровская


Первоклассный список приглашенных и необычный формат показа был не единственной уловкой по привлечению внимания публики этим вечером. Ну а поскольку сами фасоны от коллекции к коллекции у Гвасалии отличаются разве что расцветками, то переключать это внимание на что-то другое просто необходимо.











Так, собравшимся в театре Шатле показали еще и специальный выпуск "Симпсонов", где знакомые мультяшные герои также примерили наряды из прошлых коллекций Balenciaga, а нарисованная Анна Винтур одной фразой поменяла отношение публики к коллекции (довольно острая ирония над миром моды, которая лишь усиливается тем фактом, что и сам Гвасалия въехал в высшую модную лигу на хайпе, ценить который тогда считалось делом обязательным). Специальный выпуск стал милым дополнением к 33-му сезону мультсериала, премьера которого состоялась 26 сентября.


 


Коллекция Balenciaga Summer 2022 заслуживает внимания даже без упоминания одежды,

— написали о показе в Highsnobiety, и это, пожалуй, самая емкая рецензия на действо.

Эффектное мультимедийное шоу и звездных гостей точно будут обсуждать так бурно, что об одежде, возможно, и не вспомнят. Но, кажется, дизайнеру это и надо, ведь иначе может оказаться, что обсуждать-то и нечего.

Гости показа


Наталья Водянова





Ульяна Добровская и Настя Ивлеева


Наоми Кэмпбелл


Эллиот Пейдж


Амбер Валетта


Карди Би


Изабель Юппер


Адель Экзаркопулос


Bryanboy


Анна Винтур и Хэмиш Боулз
Юрген Теллер


Offset
Льюис Хэмилтон

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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