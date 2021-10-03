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Нейросеть помогла выявить поддельную картину в Лондонской национальной галерее

Нейросеть помогла выявить поддельную картину в Лондонской национальной галерее

Ученые заявили, что картина "Самсон и Далила" в Лондонской национальной галерее скорее всего является поддельной – после ее анализа при помощи нейронной сети авторство Питера Пауля Рубенса оказалось под вопросом.

Алгоритмом проанализировали в общей сложности 149 работ художника и выявили, что с вероятностью в 91% именно эта картина написана кем-то другим. По одной из версий, это может быть копия оригинала.

"Каждый фрагмент и каждый квадрат был определен как фальшивый с вероятностью более, чем 90%", – цитирует The Guardian исследователя Карину Поповичи.

В музее сообщили, что приняли эту информацию к сведению, но прежде чем что-то предпринимать, подождут публикации полного научного исследования. Ученые, между тем, уверены в своих предварительных выводах – тем более, что сканирование других картин в их мельчайших деталях подтвердило авторство Рубенса.

Картина "Самсон и Далила" имеет непростую историю – с 1640 года ее следы теряются, а повторно найдена она была только в 1929-м, причем ее подлинность была подтверджена только историком Людвигом Бурхардом. Он и ранее делал ошибочные выводы, его даже подозревали в выдаче сертификатов за взятки.

Как сообщал Ruposters, ранее житель Германии нашел в мусорном контейнере уникальные картины 17-го века.

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По материалам: uposters.ru

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