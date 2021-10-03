Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается первое воскресенье октября. Согласно прогнозам, оно будет довольно спокойным и благоприятным. Нумерологи рассказали, какое число сегодня станет нашим спутником и чем это чревато.

Это тот самый день, когда эксперты советуют вам оставаться внутри своей зоны комфорта и не нарушать ее границ. Это прекрасный выходной день, энергетика которого направлена в первую очередь на то, чтобы сделать нашу жизнь спокойной и размеренной.

Число-покровитель 3 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет управлять энергетическими потоками, необходимо произвести простые расчеты: сложить все цифры текущей даты 3.10.2021, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть 7. 3+1+0+2+0+2+1+7=16. 1=6=7.

Семерка — священное число для большинства культур. Оно отражает в себе божественное начало, любовь Вселенной и ее покровительство. Сегодня будет очень благоприятный и спокойный день. Число 7 идеально сочетается с воскресными вибрациями. Оно совершенно не против того, чтобы люди побыли в одиночестве и попробовали погрузиться внутрь своего сознания. Именно поэтому сегодня полезными станут молитвы, медитативные практики, направленные на релаксацию. Главный символ дня — корабль, плывущий по волнам. Стоит быть похожими на него. Постарайтесь идти туда, куда вас унесут ветры судьбы.





События 3 октября из прошлого

В этот день было много сражений и переломных моментов в войнах, но Семерка не допустит того, чтобы люди решали свои проблемы агрессией. Старайтесь не прибегать к грубости.

3 октября 1828 года были установлены дипломатические отношения между Бразилией и Россией. В этот же день в 1929 году Великобритания и СССР восстановили дипломатическую связь. Это прекрасный день для поиска новых знакомств, но не в реальной жизни, а в социальных сетях. Так будет спокойнее.

3 октября 1932 года Ирак стал независимым от Великобритании. Семерка поощряет самостоятельность в людях.

3 октября 1967 года самолет Х15 с ракетным двигателем развил невероятную скорость в 7300 километров в час. Сегодня не самое лучшее время для установки рекордов, потому что Семерка не терпит суеты.

3 октября 2002 года курсы акций японских банков очень сильно упали. В некоторых случаях речь шла о цифрах в районе 15%. Сегодня не самый лучший день для покупок и финансовых вложений.

Советы нумерологов на это воскресенье

Займитесь домашними делами. Семерка приветствует уборку, небольшую перестановку, а также поощряет любые начинания, связанные с приготовлением пищи.

Старайтесь не сплетничать. Не рассказывайте никому о том, что может навредить другим людям, подобрать их репутацию. Так вы можете потерять удачу.

Будьте осторожнее в общении с близкими. Сегодня нельзя обижать своих родственников и вторую половинку.

Семерка при желании поможет вам изменить далеко идущие планы. Что касается планов на сегодняшний день, то их уже лучше оставить нетронутыми.

Многие из нас сегодня смогут найти потерянные вещи. Произойдет это совершенно случайно.

Если вам придется сегодня много работать, не бойтесь отдавать себя полностью рабочему процессу. Самое главное — не приносить домой с работы негатив.

Талисманы удачи на 3 октября

Фигурка или изображение слона. Слон — восточный талисман здоровья и долголетия, семейного счастья и спокойствия. Он будет аккумулировать вокруг себя энергию Семерки и отдавать ее вам.

Лунный камень, белый кварц. Эти два минерала сегодня будут самыми полезными. Их энергия очень спокойна и размеренна. При желании можно дополнить образ украшениями из платины. Она также хорошо сочетается с энергией числа 7.