Полезные свойства эхинацеи и сферы ее применения

Вадим Карасев

Эхинацея — не только прекрасное украшение сада, но и лекарственное растение, которое широко используется в лечении и косметологии. Свойства этого растения уникальны, поэтому его цветы и стебли нашли применение в разных областях.

Эхинацея — растение семейства астровых, и ее используют как для лечения вирусных и инфекционных заболеваний, так и в косметологии. Кроме того, это растение используют для проведения разного рода обрядов, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с уникальным цветком и его свойствами поближе.

Основные целебные свойства эхинацеи

Эхинацея содержит огромное количество кислот, эфирных масел, дубильных веществ, смол и микроэлементов, которые могут быть использованы для поддержания местного иммунитета, лечения вирусных и бактериальных заболеваний. Любое использование лекарственной травы должно быть под контролем специалиста, поэтому увлекаться самолечением не стоит.

Отвар эхинацеи принимают при первых симптомах простудных заболеваний, чтобы ускорить течение болезни, облегчить болезненные симптомы и вывести шлаки из организма.

Не обходят стороной эхинацею и в лечении различных ран, ссадин, порезов, ушибов и ожогов. Содержащаяся в растении эхинакозид обеззараживает, ускоряет регенерацию тканей и способствует выведению гноя.

Добавляют эхинацею и в косметические средства по уходу за кожей. Содержащиеся в ней вещества ускоряют регенерацию клеток, препятствуя преждевременному старению, борются с пигментными пятнами и веснушками.

Экстракт эхинацеи используют и для повышения давления, однако принимать лекарственный препарат важно под чутким наблюдением лечащего врача.

Нередко используют эхинацею для уменьшения болевого синдрома: головных болей, спазмов, недомоганий, в том числе в период магнитных бурь.

Использование эхинацеи в магии

Эхинацею используют в магии повсеместно. Ее свойства помогают избавляться от грусти и тоски, особенно в осенние и весенние периоды, когда организм ослаблен и ему нужна поддержка. Отвар целебной травы повышает настроение и увеличивает энергию, необходимую для борьбы с хандрой.

Благодаря действию целебной травы получится усилить внутренние силы, укрепить биополе и с легкостью защититься от любого негатива: порчи, сглаза, манипуляций.

Сушеные цветы эхинацеи используют в качестве талисмана. Их помещают в полотняный мешочек и носят с собой, когда нужна сила духа и энергия для борьбы за собственное благополучие. Цветы эхинацеи, поставленные у рабочего стола, помогут привлечь выгодные контракты, а также подняться по карьерной лестнице.

Отвар эхинацеи можно добавлять в ванну, чтобы очиститься от любого негатива, укрепить биополе и почувствовать прилив сил. Специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют принимать такие ванны в вечернее время, чтобы избежать бессонницы.