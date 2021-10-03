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Посольство: россияне не пострадали при взрыве у мечети Идгах в Кабуле

Посольство: россияне не пострадали при взрыве у мечети Идгах в Кабуле

16:36  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Граждане России не пострадали при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Ранее телеканал Kabul News сообщил, что недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью представителя запрещённой в России террористической организации «Талибан» Забихуллы Муджахида, прогремел мощный взрыв.  По информации Al Jazeera, в результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек.

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«Среди россиян никто не пострадал, в посольство за помощью никто не обращался», — сообщили в посольстве России.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — Афганистан, чтобы стимулировать новые власти этой страны к выполнению обещаний по установлению мира и безопасности. 



#происшествия #Афганистан


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По материалам: pnp.ru

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