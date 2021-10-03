Путин на следующей неделе встретится с руководителями парламентских партий

14:54 Автор: Марьям Гулалиева

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, как ожидается, начнёт серию встреч с руководителями парламентских партий. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия -1».

Кроме того, на указанный период у главы государства запланировано совещание с Правительством по развитию энергетики и встреча с лауреатами конкурса «Учитель года».

Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы VIII созыва

В России 17-19 сентября прошли выборы разных уровней, в том числе депутатов Государственной Думы. В итоге «Единая Россия» получила 324 места (по итогам прошлых выборов 343); КПРФ — 57 (42), ЛДПР — 21 (39); «Справедливая Россия — За правду!» — 27 (23). В Госдуму также прошли «Новые люди» — 13 мандатов; «Гражданская платформа» (1); «Родина» (1); «Партия Роста» (1). У самовыдвиженцев — пять мандатов.

В среду ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы VIII созыва. Первое заседание палаты нового созыва, согласно указу президента, состоится 12 октября.

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