Путин выдал поручения по итогам встречи с общественностью по вопросам образования

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин 25 августа провел встречу с общественностью по вопросам общего образования. 30 сентября по итогам этого мероприятия был утвержден перечень поручений – он опубликован на сайте главы государства.

Правительству поручено совместно с АП рассмотреть идею о поднятии флага в школах – надо оценить расходы, связанные с таким использованием государственных символов и при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты.

Поручено также предусмотреть выделение с 2022 года бюджетных ассигнований на проведение чемпионата творческих компетенций "АртМастерс". Финансирование будет выделено и на обеспечение деятельности исторических парков "Россия – моя история", конкурса "Большая перемена" и не только.

Согласно документу, будет обеспечена актуализация концепции развития психологической службы в системе образования до 2025 года. Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения поручено рассмотреть предложения в рамках проекта "Шеф в школе" "Российского движения школьников".