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Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами

Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами

Мошенники начали похищать средства россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции к социальной или банковской карте, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве предупреждают: звонки с подобными предложениями - обман. При их получении необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

"Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники, не обзванивают горожан с подобными предложениями. QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки. Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные", - рассказали в депздраве.

Вакцинированные или повторно вакцинированные от коронавируса россияне, получают QR-код после введения второго компонента препарата (если вакцина двухкомпонентная) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной. Срок действия этого кода составляет один год, но в случае ухудшения эпидситуации его могут ограничить до шести месяцев.

Ранее Ruposters писал, что мошенники начали звонить своим жертвам с номеров их близких.

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По материалам: uposters.ru

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