Самосглаз: как не сглазить себя в разговоре

Вадим Карасев

Существует множество негативных программ, которые могут быть активированы из-за необдуманных поступков или импульсивных высказываний. Одной из таких проблем является самосглаз, который можно навлечь на себя во время разговора.

Самосглаз — это негативная программа, которая начинает свое действие в момент сильных негативных эмоций, направленных на себя. Самосглазу подвержены все без исключения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как защититься от такой напасти и что делать, если программа уже начала свое действие.

Как уберечься от самосглаза в диалоге

Во время разговора каждый может быть подвержен сильным эмоциям, к примеру, зависти, если оппонент говорит о своих достижениях. Мысленная или сказанная вслух фраза «какой я никчемный» может запустить действие самосглаза. В разговоре важно воздерживаться от подобных мыслей и слов, чтобы в порыве эмоций не навлечь на себя проблем.

Самосглаз возникает и в том случае, если у собеседника сильное биополе. Негативные высказывания словно отражаются от него, переходя на того, кто необдуманно выплеснул свой негатив. Такое положение дел — не редкость, поэтому так важно ежедневно укреплять свое биополе и настраиваться на позитив, чтобы негативные эмоции не стали причиной больших неприятностей.

Сглазить себя можно и в обычном разговоре, при обсуждении своих достижений или проблем. Собеседник может быть не так прост, и его зависть вполне может дать толчок на развитие негативной программы. Самосглаз в этом случае будет отраженным, и справиться с ним будет не так просто: придется проводить ритуал не только от сглаза, но и от самосглаза, чтобы очистить свою энергетику.

Чаще всего самосглазу подвержены люди, обладающие развитыми способностями. Сильная интуиция может доставить множество хлопот, если не научиться управлять своим даром. Во время разговора важно избегать тем, касающихся личной жизни, достижений или поражений. В этом случае избежать самосглаза будет значительно проще, как и не навлечь на себя гнев и негатив со стороны собеседника.

Как деактивировать самосглаз

Уберечься от самосглаза возможно, однако что делать в том случае, если негативная программа уже начала свою работу? Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют снимать самосглаз в три этапа.

1. Натереться морской солью, чтобы смыть весь негатив, постоять так пару минут, а затем смыть соль прохладной водой и дать каплям свободно стечь с тела.

2. Прочитать заговор, глядя в глаза своему отражению:

«От самосглаза — отрекаюсь. Негативные программы, на себя наложенные — снимаю. Проблем — не знаю. Как скажу, так и будет. Слово мое — камень».

3. Откупиться монетой на перекрестке. Для этого нужно выбрать безлюдное место и в сумерках встать в самую середину перекрестка, бросить правой рукой монету через левое плечо со словами:

«От самосглаза откупаюсь, ни на кого не переношу».

После этого важно идти домой, не оборачиваясь и не произнося ни слова. Даже если кажется, что кто-то окликает, поворачиваться нельзя, иначе потусторонние силы могут привязаться и стать еще большей проблемой.