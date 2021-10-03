СМИ: Госдепартамент переживает серьезный кадровый кризис из-за СП-2

Вадим Карасев

В Госдепартаменте США возник серьезный кадровый кризис из-за "Северного потока 2" – сенатор от Республиканской партии Тед Круз блокирует утверждение десятков кандидатур на работу во внешнеполитическом ведомстве. Он требует от властей более жесткой политики в отношении газопровода.

Газета New York Times отмечает, что хотя у Круза нет единоличного права вето, его деятельность все же имеет эффект из-за отсутствия единой позиции по этому вопросу в сенате. Процесс новых назначений замедлился до такой степени, что в Белом доме его характеризуют, как кризис.

В Демократической партии в свою очередь считают действия Круза злоупотреблением возможностями, которое ведет к угрозе для национальной безопасности. Сорваны назначения диппредставителей США в таких странах, как Китай, Германия и Египет. Под вопросом оказалось функционирование нескольких важных международных проектов.

Как сообщал Ruposters, ранее партнер Газпрома предсказал СП-2 затяжную сертификацию. Это происходит на фоне рекордного роста цен на газ в Европе, что в свою очередь грозит региону полноценным энергетическим кризисом.