Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе проектируются порядка 20 новых гостиниц. Он напомнил, что до этого звездный гостиничный фонд и так был обновлен на треть, но обновление на этом не заканчивается.
В интервью телеканалу "Россия-1" градоначальник подчеркнул, что все это делается ради перспективы "постковидной" жизни. Не менее важна также городская инфраструктура – ведутся работы над ее благоустройством, над улучшением парков, проведением фестивалей.
Собянин отдельно отметил: город улучшается в первую очередь для москвичей. Но если нравится им, то нравится и туристам.
Как сообщал Ruposters, на днях мэр столицы рассказал о реализации программы "Мой район" в Новой Москве. С момента присоединения этих территорий в 2012 году мэрия благоустроила там более 80 парков, скверов и знаковых объектов. В том числе несколько крупных объектов завершились в 2021 году.