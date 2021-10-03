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Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве

Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе проектируются порядка 20 новых гостиниц. Он напомнил, что до этого звездный гостиничный фонд и так был обновлен на треть, но обновление на этом не заканчивается.

В интервью телеканалу "Россия-1" градоначальник подчеркнул, что все это делается ради перспективы "постковидной" жизни. Не менее важна также городская инфраструктура – ведутся работы над ее благоустройством, над улучшением парков, проведением фестивалей.

Пандемия проходит, а жизнь продолжается. Если мы сейчас замрем и ничего делать не будем, то у нас и перспективы никакой не будет. За эти годы мы, по сути дела, на треть обновили звездный гостиничный фонд. На треть – за всю историю Москвы... Еще порядка 20 гостиниц находятся в проектировании.

Собянин отдельно отметил: город улучшается в первую очередь для москвичей. Но если нравится им, то нравится и туристам.

Как сообщал Ruposters, на днях мэр столицы рассказал о реализации программы "Мой район" в Новой Москве. С момента присоединения этих территорий в 2012 году мэрия благоустроила там более 80 парков, скверов и знаковых объектов. В том числе несколько крупных объектов завершились в 2021 году.

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По материалам: uposters.ru

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