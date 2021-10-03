Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Узнать о том, что произойдет в ближайшее время, получится благодаря подсказкам карт Таро. Советы старших Арканов помогут Знакам Зодиака определиться с направлением и без труда привлечь в жизнь нужные события.

Будущее непредсказуемо, и каждое действие может не только привлечь удачу, но и оттолкнуть ее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку еженедельный прогноз, чтобы узнать о том, какие события будут происходить на грядущей неделе октября. Советы старших Арканов помогут определиться с направлением и с легкостью преодолеть препятствия на пути к счастливой жизни.

Овен





На этой неделе октября Овны смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Аркан «Башня» призывает отказаться от иллюзий, попрощаться с устаревшими планами и начать путь к новым вершинам.

Карта «Императрица» говорит Овнам о том, что они движутся в верном направлении и вскоре смогут пожать плоды своей работы. По этой карте нет смысла торопить события — можно положиться на судьбу и спокойно заниматься делами.

По карте «Верховная жрица» Овнам необходимо прислушиваться к своему сердцу, чтобы не идти на поводу у сиюминутных прихотей и не стать жертвой манипуляторов, способных навредить планам.

Телец





По карте «Луна» Тельцам не стоит начинать неделю с потакания эмоциям и доверия слухам. Аркан предупреждает о проблемах, которые появятся в том случае, если сомневаться в себе и не проверять поступающую информацию.

Карта «Колесо фортуны» предвещает перемены, к которым Тельцы могут быть не готовы. По этой карте не стоит действовать опрометчиво: гораздо важнее найти внутренний баланс, чтобы спокойно поразмышлять и найти единственно верный выход из сложившейся ситуации.

В конце недели по карте «Звезда» проблемы Тельцов утихнут. Аркан указывает на верно выбранную тактику, когда нет причин для беспокойства и спешки. Занимаясь выбранным делом вдумчиво, Тельцы быстро придут к успеху.

Близнецы





Аркан «Колесница» говорит о стремительном развитии событий, когда Близнецам стоит применять свои знания на практике, а не отсиживаться в тени. По этой карте успех приходит к тем, кто не медлит и принимает правила игры, подстраивая их под свои потребности.

По карте «Император» Близнецы смогут осуществить задуманное не только своими силами, но и благодаря поддержке со стороны влиятельных людей. Совет карты — оставаться честными и непредвзятыми, чтобы временная власть не вскружила голову.

Карта «Умеренность» предостерегает Близнецов от импульсивных поступков, которые могут стать причиной как временных трудностей, так и потери авторитета среди окружения. Отсутствие спешки и вдумчивая работа гораздо быстрее приведут к новым победам.

Рак





По карте «Повешенный» Ракам предстоит сделать нелегкий выбор, который, однако, поможет выйти из сложной ситуации. Аркан указывает на события, когда необходимо пожертвовать чем-то малым для того, чтобы найти выход из тупика.

Аркан «Иерофант» говорит о необходимости пополнять багаж знаний, не останавливаться в развитии и грамотно расставлять приоритеты. Научившись этому, Ракам не составит труда управлять своей судьбой.

В конце недели по карте «Сила» проблемы будут уходить, и Раки смогут не только почувствовать себя спокойнее, но и следовать к поставленным целям без боязни ошибиться. Главное — использовать полученные навыки на практике.

Лев





Аркан «Мир» говорит об отличном начале недели. По этой карте решить насущные вопросы будет в разы легче, а значит, настала пора разобраться с текущими делами, обрести уверенность и без труда двигаться навстречу своей мечте.

Успех сулит и карта «Император». По ней Близнецам важно соблюдать правила и действовать согласно закону. Принимая мудрые решения, представители Знака смогут завоевать отменную репутацию и привлечь в жизнь нужные перемены.

По карте «Дьявол» Львов ждет не самое удачное завершение недели. Карта говорит о соблазнах, потакание которым выбьет из колеи, и об опрометчивых поступках, которые не самым лучшим образом повлияют на будущее. Львам необходимо быть осторожными, чтобы не оступиться.

Дева





Карта «Колесо фортуны» открывает неделю, предупреждая Дев о стремительном развитии событий, повлиять на которые вряд ли получится. Совет карты — не пытаться перехитрить судьбу. Все встанет на свои места, если на первых порах анализировать происходящее без активных действий.

Аркан «Звезда» призывает Дев не отказываться от своей мечты. В середине недели будет шанс прийти к поставленной цели, поэтому так важно оставаться активными и настроиться на позитивные мысли.

Карта «Маг» завершает неделю, указывая Девам на возможность расширить горизонты. Уверенность и умение подстраиваться под обстоятельства позволят без труда привлечь в жизнь счастливые перемены.

Весы





Карта «Суд» для Весов — призыв к активным действиям. В начале недели будет возможность поставить на место обидчиков, доказать свою правоту и освободиться от трудностей за счет кропотливой работы.

Аркан «Луна» призывает Весов к осторожности. В середине недели нельзя опираться на слухи и доверять посторонним людям. Внимание к интуиции и оптимистичный настрой помогут найти выход из трудной ситуации.

Аркан «Дурак» указывает на скорые перемены, и для того, чтобы они были к лучшему, Весам важно быть внимательными. Халатность и спешка недопустимы для тех, кто хочет изменить свою жизнь и построить успешное будущее.

Скорпион





Аркан «Дурак» призывает Скорпионов не отказываться от нового. По этой карте в жизни будут происходить события, способные изменить мировоззрение, и к ним нельзя относиться халатно. Умение подстраиваться под обстоятельства поможет привлечь важные перемены.

По карте «Дьявол» Скорпионы будут вынуждены сдерживать себя, чтобы не навредить своей репутации. По этой карте нельзя потакать прихотям и поддаваться на провокации, чтобы не зайти в тупик.

Карта «Влюбленные» говорит о необходимости что-то менять. По этому Аркану Скорпионам предстоит сделать важный выбор, который нужно сделать самостоятельно, прислушиваясь к своему сердцу.

Стрелец





По карте «Императрица» Стрельцы смогут привлечь в жизнь нужные перемены, но сделать это в одиночку будет сложно. Совет карты — положиться на близких, которые помогут с принятием важных решений и поддержат в трудную минуту.

Аркан «Солнце» сулит Стрельцам победы и триумф. По этой карте важно быть оптимистично настроенными и не бояться будущего, чтобы открыть двери к счастью. Также карта указывает на обретение независимости и финансовое благополучие.

По карте «Луна» Стрельцы смогут узнать ранее скрытую истину и распорядиться полученными знаниями на свое усмотрение. Действовать будет проще, если подключить интуицию, которая поможет найти верное решение.

Козерог





Аркан «Солнце» сулит Козерогами приятные события и возможность без труда завершить сложное дело. По этой карте успех не заставит себя ждать, если с оптимизмом смотреть в будущее и не сомневаться в себе.

Карта «Правосудие» восстанавливает справедливость, а значит, Козероги смогут обрести честное имя и открыть двери в счастливое будущее. Аркан не терпит лжи и предательства, поэтому важно отдавать себе отчет и не пытаться перехитрить окружение.

По карте «Смерть» Козероги должны быть готовы к тому, что прошлое пора отпустить. Аркан не несет проблем в том случае, если отказаться от устаревших идей и планов, позволив себе открыть дверь в будущее, где нет места сомнениям и страхам.

Водолей





По карте «Императрица» Водолеи не будут одиноки. Аркан указывает на позитивные перемены и возможность достичь поставленных задач, если не отказываться от предложенной поддержки. Благодаря совместным усилиям будет проще обрести то, что запланировано.

Карта «Солнце» говорит о триумфе, а значит, Водолеи смогут обрести то, к чему стремились и над чем работали. Победу и успех стоит разделить с близкими, которые оказывали посильную помощь и вдохновляли.

«Влюбленные» в раскладе — карта необходимого выбора. По этому Аркану Водолеи смогут изменить жизнь к лучшему, если прислушаются к своему сердцу и перестанут мыслить стереотипами.

Рыбы





Аркан «Колесница» говорит об оптимистичном начале недели. Рыбам стоит быть активными, чтобы не упустить приятные перспективы, а также не ждать случая — действовать нужно сейчас, и тогда счастливое будущее станет реальностью.

Аркан «Дьявол» говорит о времени, когда Рыбам придется пройти проверку на прочность. Потакание слабостям и соблазнам закроют путь к счастью, а значит, им нужно сопротивляться и идти навстречу своей мечте.

По карте «Башня» привычный мир Рыб претерпит перемены. Аркан указывает на необходимость посмотреть правде в глаза, отказаться от устаревших идей и планов, которые лишь замедляют путь к счастью.