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Трех российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов ПЦР-тестов

Трех российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов ПЦР-тестов

Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) отстранил от соревнований на полгода трех отечественных гребцов. По информации пресс-службы ВФГБК, спортсмены подделали результаты ПЦР-тестов.

Дисквалификации подверглись Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко. Для допуска к участию в состязаниях они предоставили результаты тестов, в которые были внесены изменения, не соответствующие действительности.

Срок отстранения от соревнований исчисляется с 19 августа 2021 года. Гребцы не будут принимать участия в "спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России".

Ранее Ruposters писал, что четырехкратного чемпиона РФ по легкой атлетике задержали с наркотиками в Питере.

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По материалам: uposters.ru

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