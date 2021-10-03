Трех российских гребцов дисквалифицировали за подделку результатов ПЦР-тестов

Вадим Карасев

Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) отстранил от соревнований на полгода трех отечественных гребцов. По информации пресс-службы ВФГБК, спортсмены подделали результаты ПЦР-тестов.

Дисквалификации подверглись Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко. Для допуска к участию в состязаниях они предоставили результаты тестов, в которые были внесены изменения, не соответствующие действительности.

Срок отстранения от соревнований исчисляется с 19 августа 2021 года. Гребцы не будут принимать участия в "спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России".

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