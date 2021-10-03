Учёные: коронавирус начал мутировать для более быстрого распространения по воздуху

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:34 Автор: Марьям Гулалиева

Новые мутации коронавирусной инфекции могут легче передаваться воздушно-капельным путём, чем изначальный штамм. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на нерецензированное исследование учёных из Национального института здоровья США (NIH).

Учёные проверили альфа-штамм и изначальную версию COVID-19. В качестве подопытных они использовали хомяков. По итогам исследований альфа-штамм показал большую эффективность в передаче воздушно-капельным путём и распространялся на большие расстояния. В связи с этим был сделан вывод, что для заражения им необходима меньшая доза по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

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«Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали», — сказал один из автор исследования Винсет Мюнстер.

Вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института считает, что дельта-штамм может распространяться ещё легче, чем альфа-вариант. По её словам, данное исследование показывает, что «вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху».

«Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы ещё выше», — сказала она.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил «Парламентской газете», что очередная волна коронавируса осенью в России неизбежна, потому что в стране всё ещё мало привитых от инфекции людей.

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